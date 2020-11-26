Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
26 Kas 2020 - 13:59- Gündem G: 26 Kas 2020 - 14:01

Manukyan’ın miras davasında sona gelindi

2001 yılında vefat eden Matild Manukyan’ın yüklü mirasıyla alakalı dava da ilginç bir gelişme yaşandı. Kocaelili Avukat Oktay Köse, Manukyan’ın evliliğinden çocuğunun olmadığını kanıtladı. Bu şu anlama geliyor, eski vergi rekortmeni, genelev patroniçesi Manukyan’ın tüm mal varlığı biri Derinceli olan 16 aileye pay edilecek
mask

Genelev patroniçesi, eski vergi rekortmeni Matild Manukyan’ın 2001 yılında vefatının ardından oğlu Kerope Çilingir’e kalan dev mirasın ortağı olduğunu öne süren 16 kişi tereke (miras) davası açtı. Kerope Çilingir’in Manukyan’ın oğlu olmadığını iddia eden 16 kişinin avukatlığını ise İzmitli avukat Oktay Köse yapıyordu. Oktay Köse, davanın seyrini değiştiren önemli bir belgeyi ele geçirdi. Manukyan’ın 1943 yılındaki boşanma kararını ele geçiren Köse, Manukyan’ın bu evliliğinden hiç çocuğu olmadığını kanıtladı. Böylelikle İstanbul 7’inci Asliye Hukuk Mahkemesindeki “Nüfis kayıtlarının düzeltimesi” davası düşmüş oldu. Yeni düzenleme ele geçirilen bu belgeyle idari yönden yapılacak.

 Avukat Oktay Köse; “Mahkemeye bugün sunduğumuz ve tüm iddialarımızı doğrulayan mahkeme kararına ulaştık. Biz davanın başından beri Matilt Manukyan’ın ve Aram Beyin, Kerope diye çocukları olmadığını iddia ediyorduk. Matilt Hanım ve Aram Bey’in 1943 tarihli boşanma kararında çocukları olmadığı açıkça yazıyor. Yani Mayilt Hanım’ın Kerope diye bir çocuğu yok.

MANOK, MANUKYANIN BABASI DEĞİL

İkinci olarak resmi kayıtların aksine, Matilt Hanım’ın,  Manok Bey’in kızı olmadığını, gerçek babasının Fransa’daki Armenak Chah Mouradian olduğunu söylüyorduk, bu boşanma kararı bu iddiamızı da doğruluyor.Bu durumda çocuksuz vefat eden Matilt Manukyan’ın tüm mirası, babası Armenak’ın mirasçıları olan müvekkilimize kalacaktır. Yani bu boşanma kararı ile müvekkillerimizin haklılığı tam olarak ortaya çıkmış oldu” dedi

MAL VARLIĞINA TEDBİR KONULACAK

Avukat Oktay Köse, “Yarın, (bugün) bu kararı tereke mahkemesine sunarak malvarlığına kayyım atanmasını isteyeceğiz dedi. Böylelikle ilimizde de birçok mal varlığı bulunan Manukyan’ın yaklaşım 1 milyar dolardan fazla olarak tahmin edilen tüm malvarlığı 16 kuzene kalacak. Bilindiği üzere bu 16 kuzenden biri de Derinceli Güneş Yıldırım.

 

# İstanbul

26 Kas 2020 - 13:59 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Derince’de kadınlar için anlamlı toplantı mask
Derince’de kadınlar için anlamlı toplantı
Körfez Belediyesi ‘kadına şiddete hayır’ dedi mask
Körfez Belediyesi ‘kadına şiddete hayır’ dedi
Müdür Çelik ve öğretmenlerden Vali Seddar Yavuz’a ziyaret mask
Müdür Çelik ve öğretmenlerden Vali Seddar Yavuz’a ziyaret
Türkiye hep yanımızda oldu mask
Türkiye hep yanımızda oldu
Kocaeli’ye Örnek Tema Parkı mask
Kocaeli’ye Örnek Tema Parkı
Şayir’den ilkokul öğretmenlerine vefa mask
Şayir’den ilkokul öğretmenlerine vefa
Anket Yeni alınan karardaki tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Resmen açıklandı! Borçlar siliniyor... mask
Resmen açıklandı! Borçlar siliniyor...
Üzerine devrilen tonlarca demirin altında can verdi mask
Üzerine devrilen tonlarca demirin altında can verdi
TEM’de feci şekilde can verdi mask
TEM’de feci şekilde can verdi
Annesinin yanında yürüyen çocuğa taciz! mask
Annesinin yanında yürüyen çocuğa taciz!
Koronada en riskli kan grubu belli oldu mask
Koronada en riskli kan grubu belli oldu
Test sonucu negatif çıkanlar için endişe veren açıklama mask
Test sonucu negatif çıkanlar için endişe veren açıklama

GALERİ

2020 Sektörel Performans ödülleri sahiplerini buldu mask
2020 Sektörel Performans ödülleri sahiplerini buldu
Pandemi süreci fidan satışlarını patlattı mask
Pandemi süreci fidan satışlarını patlattı
Sağlık Bakanı Koca’nın uyardığı Kocaeli’de korkunç manzaralar mask
Sağlık Bakanı Koca’nın uyardığı Kocaeli’de korkunç manzaralar
Devrilen kamyondan burnu bile kanamadan çıktı mask
Devrilen kamyondan burnu bile kanamadan çıktı
Keçiörengücü-Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Keçiörengücü-Kocaelispor (Canlı anlatım)
Sonbaharın renk cümbüşünün gözlemlendiği adres: "Ormanya" mask
Sonbaharın renk cümbüşünün gözlemlendiği adres: "Ormanya"
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL