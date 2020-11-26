Manukyan’ın miras davasında sona gelindi

Genelev patroniçesi, eski vergi rekortmeni Matild Manukyan’ın 2001 yılında vefatının ardından oğlu Kerope Çilingir’e kalan dev mirasın ortağı olduğunu öne süren 16 kişi tereke (miras) davası açtı. Kerope Çilingir’in Manukyan’ın oğlu olmadığını iddia eden 16 kişinin avukatlığını ise İzmitli avukat Oktay Köse yapıyordu. Oktay Köse, davanın seyrini değiştiren önemli bir belgeyi ele geçirdi. Manukyan’ın 1943 yılındaki boşanma kararını ele geçiren Köse, Manukyan’ın bu evliliğinden hiç çocuğu olmadığını kanıtladı. Böylelikle İstanbul 7’inci Asliye Hukuk Mahkemesindeki “Nüfis kayıtlarının düzeltimesi” davası düşmüş oldu. Yeni düzenleme ele geçirilen bu belgeyle idari yönden yapılacak.

Avukat Oktay Köse; “Mahkemeye bugün sunduğumuz ve tüm iddialarımızı doğrulayan mahkeme kararına ulaştık. Biz davanın başından beri Matilt Manukyan’ın ve Aram Beyin, Kerope diye çocukları olmadığını iddia ediyorduk. Matilt Hanım ve Aram Bey’in 1943 tarihli boşanma kararında çocukları olmadığı açıkça yazıyor. Yani Mayilt Hanım’ın Kerope diye bir çocuğu yok.

MANOK, MANUKYANIN BABASI DEĞİL

İkinci olarak resmi kayıtların aksine, Matilt Hanım’ın, Manok Bey’in kızı olmadığını, gerçek babasının Fransa’daki Armenak Chah Mouradian olduğunu söylüyorduk, bu boşanma kararı bu iddiamızı da doğruluyor.Bu durumda çocuksuz vefat eden Matilt Manukyan’ın tüm mirası, babası Armenak’ın mirasçıları olan müvekkilimize kalacaktır. Yani bu boşanma kararı ile müvekkillerimizin haklılığı tam olarak ortaya çıkmış oldu” dedi

MAL VARLIĞINA TEDBİR KONULACAK

Avukat Oktay Köse, “Yarın, (bugün) bu kararı tereke mahkemesine sunarak malvarlığına kayyım atanmasını isteyeceğiz dedi. Böylelikle ilimizde de birçok mal varlığı bulunan Manukyan’ın yaklaşım 1 milyar dolardan fazla olarak tahmin edilen tüm malvarlığı 16 kuzene kalacak. Bilindiği üzere bu 16 kuzenden biri de Derinceli Güneş Yıldırım.