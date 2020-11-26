Haluk Ercan koronaya yakalandı

Ercan Turizm ve Ercan Bebe'nin sahibi AKP İl Yönetim Kurulu Üyesi Haluk Ercan'ın koronavirüs testi pozitif çıktı ve evinde karantinaya alındı. Ercan’ın evde temaslı olduğu kişilerden eşi ve oğlunda herhangi semptom görülmedi. Bu arada, Haluk Ercan’ın annesi, merhum Süleyman Ercan’ın eşi Meliha Ercan’ın(79) koronavirüs tedavisinin ise Seka Devlet Hastanesi Yoğun Bakımında devam ettiği öğrenildi.