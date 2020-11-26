Büyükakın: Esnafa yardım etmek için prosedür arıyorum

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kasım Ayı Meclis toplantısı ikinci oturumu bugün Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezinde yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın başkanlık yaptığı toplantıda Büyükşehir Belediyesinin ve ilçe belediyelerinin 2021 yılı bütçesi görüşüldü. Görüşmede 3 milyar 400 milyon tahmini gider ve 3 milyar 150 milyonluk gelir bütçesi ile Büyükşehir Belediyesi performans değerlendirmesi yapıldı. 2021 yılında 12 ilçe ve Büyükşehir Belediyesi'nin kente harcayacağı tahmini bütçe 5 milyar 530 milyon 678 bin lira olarak hesaplandı. Geçtiğimiz yıl 2 milyar 775 milyon olan bütçe bu yıl 535 milyon artırılarak 3 milyar 400 milyona yükseltildi.

MECLİSE YENİ MECLİS ÜYESİ

MHP’li Meclis Üyesi Özhan Kurt’un çoklu baro yasa tasarısına karşı çıkan eylemlere katıldığı gerekçesiyle görevinden istifası alınmıştı. Özhan Kurt’un istifa dilekçesinde yer alan imzaya seçim kurulu nezdinde itiraz ettiği ancak itirazın kabul edilmediği öğrenilmişti. Kurt’un yerine gelmesi beklenen Derince Belediyesi CHP Meclis Üyesi Erhan Akpınar bugün meclis toplantısında katıldı.

İŞTİRAKLERİN HARCAMALARI KAMUOYU İLE PAYLAŞILABİLİR

Meclis toplantısında Büyükşehir Belediyesinin 2021 yılı çalışmalar ile ilgili CHP Grup Başkan vekili Engin Taşdemir kürsüye çıkarak bir konuşa gerçekleştirdi. Taşdemir konuşmasında, “Altyapıya gidecek para 1 milyar 255 milyon lira. 2020 yılındaki 500 milyon liralık artış sermaye giderine konuşmuştu. Pandemiyi de göz önüne aldığımızda altyapıya gidecek paranın harcanmamasını anlıyoruz ancak pandemi önümüzdeki yıl da devam edecek gibi. Bütçe performans programına baktığımızda belediye iştirakleri ile ilgili bir veri yok. Bu garipsenecek bir durum. İştiraklerin harcamaları da kamuoyu ile paylaşabilirdiniz. Bütçede ulaşım park var ama performans değerlendirmesinde Ulaşım Park yok. Kentin öncelikli sorunlarından biri otopark” ifadelerini kullandı.

YAP İŞLET İLE Mİ YAPILACAK

2021 yılı performans programında bir adet otopark yapımının gözüktüğünü ve bunu yetersiz olduğunu söyleyen Taşdemir, “Kentimiz sanayi ve lojistik kendi. Birçok mahalle aralarında tanker ve TIR’ların park sorunu var. Bu anlamada 300 araçlık bir tır parkı ön görülüyor. Bu öngörünün düşük olduğu düşüncesindeyiz. Sıfır atık ile alakalı olarak 2 adet kampanya var. 12 İlçemiz olduğunu düşünürsek bu rakam çok düşük. Katı atık bertaraf tesisi için ayrılan bütçe çok düşük. Bun yap işlet devret yöntemi ile yapılacağı söyleniyor. Bu konu ile ilgili de meclisi bilgilendirmenizi rica ediyorum. İzmit Körfezinde belli aralıklarla tanker kazaları yaşanıyor. Bununla ilgili bir çalışma yapılacak mı bilgi edinmek istiyoruz. Kent estetiği ile ilgili ayrılan bütçe çok düşük. Hiçbir şey yapamıyorsak D-100 üzerindeki dairelerin boyamasın yapsak kent estetiği için yeterli” dedi.

LALALERİNDE SAĞLIĞA FAYDASI MI VAR?

SEKA Parka diklen laleler üzerinden konuşmasına devam eden Taşdemir, “Yüzbinlerce lale dikildi. Geçtiğimiz yıl da bunlar yapıldı. Sizin bir lale sevdanız var. Kente bir faydası mı var. Sağlık açısında bir faydası varsa biz de sahip çıkalım. Bu laleleri biz üretmez miyiz? Bunları kendimiz üretirsek kent için bir faydası olmaz mı? Balıkhanede basit bir tente yok. Oraya gittiğimizde esnafımız şikayet etti. . Yağmur yağdığında esnafımız ıslanıyor. Halk Eğitim Binası var Sanırsam orayı cezalandırıyorsunuz. Orayla ilgili bir çalışma var mı? 3.4 katrilyon bütçesi olan kentten Kocaeli halkının beklentisi çok yüksek. Bu kentin gerçek sorunlarını göz ardı edemeyiz. 2021 yılında da aynı eleştirileri dikkate alacağınıza inanarak bütçeye ve performans programına evet diyeceğiz” şeklinde konuştu.

BAŞKANLARDAN DENETİM TALEBİ

Taşdemir’in ardından İYİ Partili Meclis üyesi Fevzi Canbaz kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Bütçeye ve performans programına evet diyeceklerini ifade eden Canbaz, “Hava kirliliği ve sağlık konusunda daha titiz davranılmasın diliyoruz” dedi. Canbaz Belediye Başkanlarına bir teklifinin olacağını ifade ederek devam ettiği konuşmasında, “Belediye Başkanları akşam evinize giderken marketlerde fiyat ve hijyen denetimini yapılmasın istiyorum. BİM, A101 ve HAKMAR’dan birer kilo kıyma alın suya batırın boyasının aktığını göreceksiniz. Bem bayaz oluyor et. İsmini de Emin koymuşlar. Bu tür denetimlerin yapılmasını istirham ediyorum. Esnaf kan ağlıyor ama büyük marketler halk sağlı ile ilgileniyor. Bu konular ile sağlık müdürlüğü ilgileniyor ama onlar da kendi derdinde” dedi.

“OTOPARK KONUSUNUN FARKINDAYIZ”

Taşdemir ve Canbaz’ın değindiği konulara Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, tek tek cevap verdi. Belediye İştirakleri eleştirisi ile açıklamasına başlayan Başkan Büyükakın, “Belediye iştirakleri bütçemizde yer almıyor. Onları görmek istiyorsunuz. Mecliste konusu olacak mevzu değil ama bilgi almak istiyorsanız iştiraklerin müdürlerinden sunum olarak bilgi alabilirsiniz. Bu sizin en doğal hakkınız. Zaten Sayıştay denetimine de tabi. Otopark konusunda çalışma yapılıyor. Biz de farkındayız. Kentin her ilçesinde yapılması için çalışmalar devam diyor. Katı atık konusunda ise tüm detayları var” dedi.

“ATIK TESİSİ İÇİN ARGE ÇALIŞMASI YAPIYORUZ”

Çöp tesisi ile ilgili çalışmaları da anlatan Başkan Büyükakın, “Kandıra’da yapılacak çöp tesisi dediniz. Henüz nerede yapılacağına dair bir netlik yok diye defalarca dedim. Nerede ne zaman yapılacağı vakti geldiğinde yapılacak. Bir ARGE çalışması deniyoruz. Yeni bir teknoloji deniyor bir grup. Onun için birkaç aya kadar ihtiyacımız var. Yap işlet devret bir usul. Rasyonelse yap işlet devret. Rayonelse belediyemiz yapacak. Henüz ARGE projemiz bitmediği için netleştiğinde sizleri bilgilendireceğiz. Körfez konusunda ise onunla ilgili çevre bakanlığımız ile gerekli projeleri aktardık. Bizim kendi sınırlarımız içinde denetim yapıyoruz. Ama İstanbul’da ve diğer illerde denetim yapılmadığında bir anlamı olmuyor” şeklinde konuştu.

“AYIP ETTİK”

Sözlerinde devam eden Büyükakın, “Kent estetiğine 500 bin ayrıldı diyorsunuz. O sadece proje çalışması. Yapım bütçesi ayrı yerden çıkacak. D-100 cephesi ve diğer kentlerde de çevre düzenlemesi yapılacak. Sadece boya ile olacak bir iş değil. Ada bazlı bir plan yapılmalı. Cephelerin görsel olarak daha güzel olması için çalışma yapıyoruz. Lale konusu, yaygın bir ekim yapmıyoruz. Bir stratejik plan değiştirdik. 115 bin lale dediğimiz sadece görsel güzellik katacak. Sembolik bir şey. Balıkçılarda tente konusu. Bir tente yapamadınız dedin. Ayıp ettik. Koskoca bir bina yaptık tente yapmadık” dedi. Kinayeli cevabının ardından Büyükakın, “Mevzu farklı. Orası balık satım yeri lokanta değil. Tente koyacağız. Tente koyama gücümüz var” dedi.

“ETİK BULMUYORUM”

Taşdemir’in Halkevi sorusunu da yanıtlayan Büyükakın, “Halk Evi konusu. cezalandırma gibi bir durum yok. Orası Valiliğin içinde bulunduğu bir yapı. Oranın tahsisi Valilikte. Valilikten bir talep gelmedi. Biz de Valiliğe bize verin demedik. Valilik gerek görürse biz burayı yapabiliriz. Kendileri de yapabilir. Kendileri yapabilecek bir kurumu bana ver ban yapayım demeyi etik bulmuyorum. Orası atıl değil. Daha fazla konuşmayacağım şık olmaz. Ama biz yapabiliriz dedik” şeklinde konuştu.

“ESNAF İÇİN ÇÖZÜM ARIYORUM”

Pandemi döneminde zora giren esnaf ile ilgili de konuşan Büyükakın, “Esnaf ile ilgili de. Meclisten bir karar alsak esnafa yardım ile ilgili yarın Sayıştay geldiğinde meclis üyelerine zimmet çıkar. Bir yere uydurabilsek ben de yapacağım. Kaynağımız var. Esnafa yardım yapmaya hazırım ama prosedürünü arıyorum. Genel sekreterimiz 15 gündür çalışıyor. Hafta sonu dahil bunula ilgili çalışıyorlar. 20 milyonluk bir bütçe ayıralım dedik. Bunun hukuki yönü araştırılıyor. Esnafımız ile ilgili aynı kaygıları ben de yaşıyorum” dedi. Açıklamasının devamında deprem gerçeğine bir kez daha değinen Büyükakın, “Bina bazında değil ama ada bazında kentsel dönüşüme imkan verecek şekilde çalışma yapılması gerekiyordu. İlk etapta 50 milyon lira bütçe ayırdığımızı söylemiştim. Çalışmalar hızla devam edecek” dedi.

BÜTÇE DAĞILIMI

Bütçe değerlendirmesi için kürsüye çıkan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, “2021 Mali Yılı Performans Programı Bütçesi’nin 2.236.009.100,00-TL olduğu dikkate alındığında, bütçenin % 93,36’sının Performans Programına yansıtıldığı görülmektedir. 2021 Mali Yılı Performans Programı’nın yatırım hedefli olarak hazırlandığı anlaşılmaktadır. Hizmet alanlarına göre performans bütçe dağılımı ise şöyledir: Ulaşım hizmetleri 942.089.700,00 TL, Sürdürülebilir Çevre Hizmetleri 190.990.000,00 TL, İmar ve Şehircilik Hizmetleri 200.396.000,00 TL, Kırsal ve Tarımsal Hizmetler 27.158.000,00 TL, Afet Yönetimi Hizmetleri 14.143.000,00 TL” dedi.

“ALTYAPI OLMADAN ÜSTYAPI YAPMAMAYA ÖZEN GÖSTERİYORUZ”

Daha sonra tekrar söz alan Büyükakın, 2021 yılı bütçesini değerlendirdi. Büyükakın açıklamasında, “Toplam 1 milyar 255 milyar bir yatırım bütçesi ayrıldı. Bütçemizin yüzde 37’sine tekabül ediyor. Detayları incelediğimizde toplu taşımanın ve kentsel altyapının ağırlığını görebilirsiniz. Kentin günün değil de geleceğini düşünen bir yaklaşım planladık. Altyapı olmadan üstyapı yapmamaya özen gösteriyoruz. Kentin kaynaklarını dikkatli harcıyoruz. Önümüzdeki yılın bütçesin 258 milyon lirası ile yaptığımız tasarruflar ile elde edilecek” dedi.

362 MİLYON ÖDENECEK

Borçlanma yoluna başvurulmayacağını ifade eden Büyükakın, “Vergi sigorta gibi borçlarımızı tamamen bitiyoruz. Geçmiş dönemden gelen borçların yapılandırılmasına başvurmuştuk. Her iki ayda bir 12 milyon lira ödüyorduk. Sadece Yuvacık Barajının Borcu kalıyor. Yüzde 10.65’lik bir ödeme yapılacak. Bu da 362 milyon lira yapacak” ifadelerini kullandı.

TAŞDEMİR’DEN TEPKİ

Büyükakın’ın Yuvacık Barajı konusunu gündeme getirmesine tepki gösteren Taşdemir, “Siz geçen sene şey demiştiniz mecliste. Bu Yuvacık konusunu kapatıyorum. Ben ne yapmak istediğiniz farkındayım, Siyaseten CHP dönemine iğneleme yapıyorsunuz Kendiniz geçmiş 15 yıllık yatırımları boşa gittiğini ifade ettiğiniz. Geçmiş dönemdeki yaklaşımı değiştiriyoruz dediniz. Sürekli iğneleyici şeyler yapıyorsunuz. Ben çoğu şeye değinmedim. Geçmiş dönem konuyu kendiniz kapattınız tekrar açıklıyorsunuz. 18 yıldır siz yönetiyorsunuz” dedi.

“BİR TANE İŞ YAPMAYIN HEP AYNI ŞEYİ SÖYLEYİN”

Taşdemir’e cevap veren Büyükakın, “Geçmiş 15 yılı heba oldu demedim. Benim dediğim yorumlama. Ben sabırla dinliyorum. Cengiz Topel Çürüyor dedi. Bir şey dedim mi? Önümüzdeki dönem kapasite olunca onu güçlendireceğiz bir tane iş yapmayın söyledikçe söyleyin. Cengiz Topel de Cengiz Topel şartla hazır olduğunda iner. İrrasyonel bir şekilde Cengiz Tople’den uçak kalsın diye sefer mi eklim. Faiz giderlerini söylemim mi. Yuvacık Barajının borcu bu. Başka borcumuz yok. Eğer kırdıysam özür dilerim” şeklinde konuştu.

“BUGÜNE KADAR SİZ NE YAPTINIZ?”

Mecliste İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Ünal Özmural ile Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın arasında geri dönüşüm konusu hakkında tartışma çıktı. Büyükşehir’de vizyonsuzluk olduğunu ve geri dönüşüm konusunda çalışma yapılmadığını söyleyen Özmural’a cevap veren Başkan Büyükakın “Geri dönüşümle ilgili bir çalışma yapılmadığını nereden biliyorsunuz? Kendi kendinize bir karar verip yargılıyorsunuz. Siz belediye başkan yardımcısısınız. Siz ne yaptınız bugüne kadar dönüşüm konusunda?” tepkisini gösterdi.

“ONLAR ANCAK PALAVRACILIK YAPAR”

Özmural ise vatandaşların çöpleri nereye atacaklarını söyleyen bir uygulama ürettiklerini söyleyince Başkan Büyükakın geri dönüşüm kutularının her ilçede olduğunu ifade etti. Tartışmalardan sonra Başkan Büyükakın’ın savunmak adına sözü alan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü “Siyasete ilk başladığım dönemler göreve başladığım bir büyüğüm ‘Sen CHP’ye bakma onlar anca palavracılık yapar’ demişti. İşte o hesap” dedi.

“GAZETEYE ÇIKMAYI SEVEN SENSİN”

Özlü’ye cevap veren Engin Taşdemir “Gazeteye mi çıkmak istiyorsun sen şimdi?” dedi. Özlü ilse “Gazeteye çıkmayı seven sensin. Sürekli elinde telefon manşete çıktım mı diye bakıyorsun sen sürekli” cevap verdi. Taşdemir de “Şu raporu hazırlamak için 10 gündür çalışıyoruz adamların dediği şeye bak” diye tepki gösterdi.

İLÇE BELEDİYELERİNİN 2021 DÖNEMİ BÜTÇESİ

İzmit: 310.000.000

Kandıra: 37.998.247

Kartepe: 151.000.000

Derince: 130.000.000

Başiskele: 148.789.000

Gebze: 400.000.000

Darıca: 210.000.000

Dilovası: 87.487.500

Çayırova: 206.000.000

Körfez: 237.900.000

Gölcük: 158.000.000

Karamürsel: 43.500.000