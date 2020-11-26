Vali Yavuz'dan uyarı geldi

Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın dün Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamaları anımsatarak, tedbirlerin önemine işaret etti. İldeki vaka sayılarının hastane ve yoğun bakım doluluk oranlarını zorladığını vurgulayan Yavuz, "Lütfen dikkatli ve tedbirli olalım. Misafirlik ve davetleri erteleyelim. Daha fazla kısıtlama ve yasaklama olmaması için kişisel önlemlerimizi en üst seviyeye çıkarmaya ve alınan tedbirlere uymaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.