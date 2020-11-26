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26 Kas 2020 - 17:36- Gündem G: 26 Kas 2020 - 17:40

Büyükşehir’in bütçesi 3 milyar 400 milyon TL

Büyükşehir Belediyesi’nin kasım ayı meclis toplantısı bugün yapıldı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Meclis’te bütçe görüşmeleri ele alındı. Büyükşehir Belediyesi’nin geçen sene 2 milyar 775 milyon lira olan bütçesi 3 milyar 400 milyon liraya çıkarıldı. İlçe belediyelerinde en fazla bütçeye sahip ilçe Gebze oldu. n Haberi 8’de

İLÇELER                     2020 BÜTÇESİ (TL)    2021 BÜTÇESİ (TL)    ARTIŞ (TL)

GEBZE                        370.000.000                400.000.000                 30.000.000

İZMİT                          300.000.000                310.000.000                 10.000.000

KÖRFEZ                     188.750.000                237.900.000                 49.150.000

ÇAYIROVA                175.000.000                206.000.000                 31.000.000

DARICA                     169.862.000                210.000.000                 40.138.000

KARTEPE                   141.400.000                151.000.000                 9.600.000

BAŞİSKELE                133.749.000                148.789.000                 15.040.000

GÖLCÜK                    122.000.000                158.000.000                 36.000.000

DERİNCE                    115.000.000                130.000.000                 15.000.000

DİLOVASI                  84.253.500                  87.487.500                   3.234.000

KARAMÜRSEL          43.000.000                  43.500.000                   500.000

KANDIRA                  34.674.000                  37.998.247                   3.324.247

Büyükşehir                  2.775.000.000              3.400. 000.000             535.000

# İzmit, Derince, Büyükşehir, Körfez, Gebze, karamürsel, Gölcük

26 Kas 2020 - 17:36 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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