Büyükşehir’in bütçesi 3 milyar 400 milyon TL

Meclis’te bütçe görüşmeleri ele alındı. Büyükşehir Belediyesi’nin geçen sene 2 milyar 775 milyon lira olan bütçesi 3 milyar 400 milyon liraya çıkarıldı. İlçe belediyelerinde en fazla bütçeye sahip ilçe Gebze oldu. n Haberi 8’de
İLÇELER 2020 BÜTÇESİ (TL) 2021 BÜTÇESİ (TL) ARTIŞ (TL)
GEBZE 370.000.000 400.000.000 30.000.000
İZMİT 300.000.000 310.000.000 10.000.000
KÖRFEZ 188.750.000 237.900.000 49.150.000
ÇAYIROVA 175.000.000 206.000.000 31.000.000
DARICA 169.862.000 210.000.000 40.138.000
KARTEPE 141.400.000 151.000.000 9.600.000
BAŞİSKELE 133.749.000 148.789.000 15.040.000
GÖLCÜK 122.000.000 158.000.000 36.000.000
DERİNCE 115.000.000 130.000.000 15.000.000
DİLOVASI 84.253.500 87.487.500 3.234.000
KARAMÜRSEL 43.000.000 43.500.000 500.000
KANDIRA 34.674.000 37.998.247 3.324.247
Büyükşehir 2.775.000.000 3.400. 000.000 535.000
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.