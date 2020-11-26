Büyükşehir’in bütçesi 3 milyar 400 milyon TL

Meclis’te bütçe görüşmeleri ele alındı. Büyükşehir Belediyesi’nin geçen sene 2 milyar 775 milyon lira olan bütçesi 3 milyar 400 milyon liraya çıkarıldı. İlçe belediyelerinde en fazla bütçeye sahip ilçe Gebze oldu. n Haberi 8’de

İLÇELER 2020 BÜTÇESİ (TL) 2021 BÜTÇESİ (TL) ARTIŞ (TL)

GEBZE 370.000.000 400.000.000 30.000.000

İZMİT 300.000.000 310.000.000 10.000.000

KÖRFEZ 188.750.000 237.900.000 49.150.000

ÇAYIROVA 175.000.000 206.000.000 31.000.000

DARICA 169.862.000 210.000.000 40.138.000

KARTEPE 141.400.000 151.000.000 9.600.000

BAŞİSKELE 133.749.000 148.789.000 15.040.000

GÖLCÜK 122.000.000 158.000.000 36.000.000

DERİNCE 115.000.000 130.000.000 15.000.000

DİLOVASI 84.253.500 87.487.500 3.234.000

KARAMÜRSEL 43.000.000 43.500.000 500.000

KANDIRA 34.674.000 37.998.247 3.324.247

Büyükşehir 2.775.000.000 3.400. 000.000 535.000