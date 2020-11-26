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26 Kas 2020 - 20:36- Asayiş G: 26 Kas 2020 - 20:44

Fren yerine gaza bastı kasaba daldı!

Gebze'de fren yerine gaza basan bir otomobilin yayaya çarpıp kasap dükkanına dalma anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı
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Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Penpegül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 LY 3226 plakalı otomobil, E.K. isimli sürücüsünün park etmek isterken fren yerine gaza basmasının ardından ilk önce kaldırımda bulunan bir yayaya çarptı. Daha sonra duramayan otomobil, kaldırım üzerinde bulunan bir kasap dükkanına daldı. Kazada otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs, ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Kasap dükkanda ise maddi hasar meydana geldi.

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Öte yandan kaza anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sürücünün otomobilin fren yerine bir anda gaza basması ve ardından yaya çarptığı anlar ile kasap dükkanına daldığı anlar yer aldı.
# Gebze, Kocaeli

26 Kas 2020 - 20:36 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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