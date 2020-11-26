Fren yerine gaza bastı kasaba daldı!

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Tatlıkuyu Mahallesi Ahmet Penpegül Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 LY 3226 plakalı otomobil, E.K. isimli sürücüsünün park etmek isterken fren yerine gaza basmasının ardından ilk önce kaldırımda bulunan bir yayaya çarptı. Daha sonra duramayan otomobil, kaldırım üzerinde bulunan bir kasap dükkanına daldı. Kazada otomobilin çarptığı yaya yaralandı.
SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs, ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere hastaneye götürüldü. Kasap dükkanda ise maddi hasar meydana geldi.
SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ
Öte yandan kaza anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sürücünün otomobilin fren yerine bir anda gaza basması ve ardından yaya çarptığı anlar ile kasap dükkanına daldığı anlar yer aldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.