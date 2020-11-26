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26 Kas 2020 - 20:40- Asayiş G: 26 Kas 2020 - 20:42

20 bin TL’lik ziynet eşyası çalan hırsızlar yakalandı

Kartepe'de girdiği girdikleri evden 200 bin TL değerinde ziynet eşyası çalan 2 şahıs gözaltına alınarak tutuklandı.

İhlas Haber Ajansı
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Olay, 18 Kasım tarihinde Kartepe'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçede bulunan bir eve giren şahıslar 200 bin TL değerinde ziynet eşyası çalarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili polis ekipleri tarafından başlatılan incelemeler neticesinde evi soyan şahısların A.D. ve P.D. olduğu tespit edildi.
Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette yapılan işlemlerinde A.D.’nin farklı suçlardan 8, P.D.’nin ise 23 adet suç kaydının olduğu belirlendi. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi. Hakim karşına çıkartılan şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.
# Kocaeli

26 Kas 2020 - 20:40 - Asayiş

Muhabir İhlas Haber Ajansı

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