Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
26 Kas 2020 - 20:47- Gündem G: 26 Kas 2020 - 20:52

Bir günlük hasılat, Hamza bebeğin tedavisine bağışlandı

İzmit'te bir kafe bir günlük hasılatını SMA hastası Hamza bebeğin tedavisi için bağışladı. Kampanyaya motosiklet dernekleri de destek verdi.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

Başiskele'de yaşayan Suudi Arabistan vatandaşı Raif Abauljout ile Türk eşi Şeyma Abauljout’un SMA hastası 20 aylık oğulları Hamza Abauljout’un ABD’de yapılacak gen tedavisi için 2 milyon dolar gerekiyor. Hamza bebeğin tedavisine  destek olmak isteyen Salih Yücel, İzmit'te işlettiği kafenin bir günlük hasılatını bağışlama kararı verdi. Yücel'in bugün dükkanında başlattığı kampanyaya, Hells Angels ve Ottomans Turkey isimli motosiklet derneklerinin üyeleri de destek verdi. Hamza bebek için kahve içmeye gelen dernek üyelerinin de desteğiyle, 100 bin TL'nin üzerinde para toplandı. 

"HERKESİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMASI GEREKTİĞİNİ FARK ETTİK"

Kampanyayı başlatan Salih Yücel, "Bu bizim ikinci kampanyamız. Biz daha önce Ada bebeğin umut elçileriydik. Fakat Ada'nın kampanyası tamamlandıktan sonra kentimizde bir çocuğumuzun olduğunu gördük. Hamza, kentte yalnız kalmış ve SMA hastalığı sürecinde kampanyası görülmemiş bir çocuğumuz. Bunu görünce, Hamza için de bir kampanya yapılıp herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini fark ettik. Bugün, şu ana kadar 100 bin TL'ye yakın destek toplandı" dedi. 

"BİREYSEL DESTEKLER YETMİYOR"

Kampanyaya destek veren Kıvanç Kunter, "Umuyoruz ki, bir an önce sağlığına kavuşacak. Büyürken hep gülümseyerek hayatına devam edecek. Burada herkesin bireysel olarak destekleri yetmiyor. Daha büyük güç sahibi kişilerin de buna destek vermesi gerekiyor. Biz onları da desteğe çağırıyoruz. Biz elimizden ne geliyorsa her zaman yapmaya hazırız. Umarım herkes destek verir. Hamza da, ailesi de mükemmel bir hayat geçirirler" diye konuştu. 

# İzmit, Dolar, destek

26 Kas 2020 - 20:47 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
KTO’da Kasım Ayı Meclis toplantısı yapıldı mask
KTO’da Kasım Ayı Meclis toplantısı yapıldı
Vali Yavuz'dan uyarı geldi mask
Vali Yavuz'dan uyarı geldi
İzmit Belediyesinden “Dünya Engelliler Gününde” farkındalık etkinliği mask
İzmit Belediyesinden “Dünya Engelliler Gününde” farkındalık etkinliği
"Nereye Atayım" derdi bitti mask
"Nereye Atayım" derdi bitti
Derince’de kadınlar için anlamlı toplantı mask
Derince’de kadınlar için anlamlı toplantı
Körfez Belediyesi ‘kadına şiddete hayır’ dedi mask
Körfez Belediyesi ‘kadına şiddete hayır’ dedi
Anket Yeni alınan karardaki tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Resmen açıklandı! Borçlar siliniyor... mask
Resmen açıklandı! Borçlar siliniyor...
Üzerine devrilen tonlarca demirin altında can verdi mask
Üzerine devrilen tonlarca demirin altında can verdi
TEM’de feci şekilde can verdi mask
TEM’de feci şekilde can verdi
Annesinin yanında yürüyen çocuğa taciz! mask
Annesinin yanında yürüyen çocuğa taciz!
Koronada en riskli kan grubu belli oldu mask
Koronada en riskli kan grubu belli oldu
Test sonucu negatif çıkanlar için endişe veren açıklama mask
Test sonucu negatif çıkanlar için endişe veren açıklama

GALERİ

İmamoğlu, kendisini protesto eden taksicilere tepki gösterdi mask
İmamoğlu, kendisini protesto eden taksicilere tepki gösterdi
2020 Sektörel Performans ödülleri sahiplerini buldu mask
2020 Sektörel Performans ödülleri sahiplerini buldu
Pandemi süreci fidan satışlarını patlattı mask
Pandemi süreci fidan satışlarını patlattı
Sağlık Bakanı Koca’nın uyardığı Kocaeli’de korkunç manzaralar mask
Sağlık Bakanı Koca’nın uyardığı Kocaeli’de korkunç manzaralar
Devrilen kamyondan burnu bile kanamadan çıktı mask
Devrilen kamyondan burnu bile kanamadan çıktı
Keçiörengücü-Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
Keçiörengücü-Kocaelispor (Canlı anlatım)
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL