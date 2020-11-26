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26 Kas 2020 - 23:59- Siyaset G: 27 Kas 2020 - 00:07

Serdar Kaman, Erkan Azeri'yi yerden yere vurdu! "Sayın diyemiyorum"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Serdar Kaman, MHP MYK Üyesi Erkan Azeri'nin yaptığı açıklamalar hakkında açıklamda bulundu. Kaman, "Mazisine baktığımızda milliyetçilikle bağdaşmayan suçtan içeri girmiş" dedi.

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Kaman yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; "Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi (Sayın diyemiyorum, artık denilecek tarafı kalmadı) Erkan Azeri Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e ağıza alınmayacak bir yakıştırmada bulunmuş. Mazisine baktığımızda milliyetçilikle bağdaşmayan suçtan içeri girmiş, internet ortamında ağıza alınmayacak galiz küfürler eden kişinin genel başkanımıza böyle sözler sarf etmesini doğal karşılamak gerekir. Yine de dayanamayıp bu açıklamayı yapmak ihtiyacı duydum.

"İL BİNASI ÜNLÜ'NÜN ÜZERİNE Mİ KAYITLI?"

Kendisi haddi olmayan konularda açıklama yapmasın. Çünkü Genel Başkanımızın Türk Milliyetçiliğini ölçmeye çalışmak onun haddini aşar. Buna ne çapı nede boyu yeter. İyi Parti ile uğraşmayı bıraksın, MYK üyesi olarak önce kendi partisinde ruhsat işlerinden veya il binasını satın aldık deyip milletvekili adaylarından özel hesaplara yatırılması istenilen paraların hesabını araştırsın. İl binasının tapusu partinize teslim edildi mi? Yoksa hala Aydın Ünlü nün üzerine mi kayıtlı? Kendisi bu işlerle uğraşırsa daha iyi olur. Bu şekilde partisine ve Türk Milliyetçiliği'ne daha fazla katkıda bulunmuş olur."
# açıklama

26 Kas 2020 - 23:59 - Siyaset

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