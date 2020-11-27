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27 Kas 2020 - 10:30- Gündem G: 27 Kas 2020 - 10:31

Başkan Büyükakın’ın konukları öğretmenlerdi

Başkan Büyükakın, “Toplumun kaderi öğretmenlerin elindedir. Şunu net olarak söyleyebilirim ki kalıcı hizmetler ve değişiklikler öğretmenlerimizin elindedir” ifadelerini sarf etti.v
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Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle İl Kutlama Komitesi’ni makamında konuk etti. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Doğan ve beraberindeki heyetle buluşmasında öğretmenliğin kutsal bir görev olduğunu söyleyen Başkan Büyükakın, “Bunun yanı sıra zor bir görevi de ifa ediyorsunuz. Ülkemizin ve şehrimizin gelişimi için çok büyük bir emek ortaya koyuyorsunuz” dedi.

KALICI DEĞİŞİKLİKLER ÖĞRETMENLERİMİZİN ELİNDEDİR”

Ülkelerin kalkınmasında öğretmenlerin çok ama çok önemli olduğunu da görüşmede vurgulayan Başkan Büyükakın, “Toplumun kaderi öğretmenlerin elindedir. Şunu net olarak söyleyebilirim ki kalıcı hizmetler ve değişiklikler öğretmenlerimizin elindedir. Çocuklarımıza ve gençlerimize en temelde öğrenmeyi öğretmenin de çok değerli olduğunu belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu. İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Doğan ise, Büyükşehir Belediyesi’nin her fırsatta eğitime verdiği katkılar için teşekkür etti.

NESLİMİZİ YARINLARA HAZIRLAYAN EĞİTİM NEFERLERİDİR”

24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle İl Kutlama Komitesi’ne nazik ziyaretleri için teşekkür eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Öğretmenlerimiz aynı zamanda geleceğimizin de mimarlarıdır. Çocuklarımızı ve gençlerimizi nakış nakış işleyen, yarınlara hazırlayan eğitim neferleridir. Bir kez daha tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü içtenlikle kutluyorum. Bugün aramızda bulunmayan tüm öğretmenlerimizi rahmetle ve minnetle anıyor, emekli olan öğretmenlerimize huzurlu bir yaşam diliyorum” ifadelerini sarf etti.

# Kocaeli, Büyükşehir, eğitim

27 Kas 2020 - 10:30 - Gündem

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