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27 Kas 2020 - 10:33- Gündem G: 27 Kas 2020 - 10:34

Kocaman, gençleri yalnız bırakmadı

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Covid-19 sebebiyle yayımlanan son genelgeye ve kısıtlamalara uygun olarak devam eden cemiyetlerde hemşerilerini yalnız bırakmadı ve en mutlu günlerinde yanlarında olmaya devam etti. Günü önceden alınmış nikah törenleri kısıtlamalara uygun olarak gerçekleşti.
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Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Sema Öztürk ile Emrah Arslan’ın Uzunçiftlik Düğün Salonu’nda düzenlenen törenle nikahlarını kıydı. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

UĞUR İLE AYŞE DÜNYA EVİNE GİRDİ

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Derbent Mahallesi sakinlerinden Uğur Avcı ile Ayşe Yıldırım’ın Derbent Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle nikahlarını kıydı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

SALİHA İLE DENİZ ÇOK MUTLU

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kartepe Belediyesi personellerinden İbrahim Ayvaz’ın kızı Saliha Ayvaz ile Deniz Bayraktar çiftinin Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle nikahlarını kıydı. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.

27 Kas 2020 - 10:33 - Gündem

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