Kocaman, gençleri yalnız bırakmadı

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Sema Öztürk ile Emrah Arslan’ın Uzunçiftlik Düğün Salonu’nda düzenlenen törenle nikahlarını kıydı. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.
UĞUR İLE AYŞE DÜNYA EVİNE GİRDİ
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Derbent Mahallesi sakinlerinden Uğur Avcı ile Ayşe Yıldırım’ın Derbent Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle nikahlarını kıydı. Genç çifti tebrik eden Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.
SALİHA İLE DENİZ ÇOK MUTLU
Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Kartepe Belediyesi personellerinden İbrahim Ayvaz’ın kızı Saliha Ayvaz ile Deniz Bayraktar çiftinin Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenen törenle nikahlarını kıydı. Genç çifte ömür boyu mutluluklar dileyen Belediye Başkanı Kocaman hediyesini verdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.