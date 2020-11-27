27 Kas 2020 - 10:33- Gündem

Kocaman, gençleri yalnız bırakmadı

Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman, Covid-19 sebebiyle yayımlanan son genelgeye ve kısıtlamalara uygun olarak devam eden cemiyetlerde hemşerilerini yalnız bırakmadı ve en mutlu günlerinde yanlarında olmaya devam etti. Günü önceden alınmış nikah törenleri kısıtlamalara uygun olarak gerçekleşti.