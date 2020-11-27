Çuhane Caddesinde geçici güzergah uygulaması

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nin hazırladığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan Başiskele ilçesi Çuhane Caddesi’nde bulunan devrilme riski taşıyan tescilli çınar ağaçlarının kaldırılması yönündeki karar kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çalışmalarını sürdürüyor. Cumartesi günü Çınar ağaçlarında budama çalışması yapılacak. Çalışma nedeniyle Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca geçici güzergah oluşturuldu.

2. ETAP BUDAMA ÇALIŞMASI

İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi’nin hazırladığı, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından onaylanan kararla Park ve Bahçeler Dairesi ekipleri Çuhane Caddesi’nde risk teşkil eden 15 ağacı kaldırmış, kalan ağaçlarda ise budama çalışması yapmıştı. 2. Etap budama çalışmaları 28 Kasım Cumartesi günü yapılacak. Çuhane Caddesi’nden araç geçişine çalışma süresince izin verilmeyecek. Çalışma nedeniyle bölgeyi kullanan toplu taşıma ve özel araçlar için Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nca geçici güzergah oluşturuldu.

GEÇİCİ GÜZERGAH

Çuhane Caddesi’nin Gazi Osmanpaşa Caddesi ve Topallar Caddesi arasında yapılacak çalışma nedeniyle bölgeyi kullanan 201, 202, 204, 215, 220, 255 ve 699 no.lu hatlar çalışma süresince Çuhane Caddesi, Gazi Osmanpaşa Caddesi, Bağdat Caddesi, Topallar Caddesi ve Çuhane Caddesi güzergahını kullanacak.