Başiskele Belediyesi’nde Vezneler Hafta Sonu Açık

Emlak, İş Yeri, Çevre Temizlik ve İlan Reklam Vergilerinin 2. taksit vergisi ödemeleri 30 Kasım Pazartesi günü sona erecek. Vatandaşların vergi ödemelerini kolaylıkla yapabilmesi için birçok alternatif sunan Başiskele Belediyesi, Koronavirüs Salgını sürecinde vatandaşların son gün veznelerde kalabalık oluşturmaması için Belediye Ana Hizmet Binası’ndaki vezneleri 28-29 Kasım tarihlerinde 10.00-15.00 saatleri arasında hizmete açacak.

ONLINE ÖDEME İMKANI DA VAR

Başiskeleli mükelleflerin vergi borçlarının ödemesini geciktirmemesi ve cezalı duruma düşmemeleri için vatandaşlara hatırlatmada bulunan Başiskele Belediyesi, vezneler dışında halka online vergi ödeme imkanı da sunuyor. Koronavirüs dolayısıyla evlerinde kalmayı tercih eden vatandaşlar, internet üzerinden https://ebelediye.basiskele.bel.tr/webportal/index.php adresinden online ödeme yolu ile işlemlerini gerçekleştirebilecek. Vakıfbank ve Halkbank internet bankacılığı akıllı telefon uygulamalarından da ödemeler rahatlıkla gerçekleştirilebiliyor. Ziraat Bankası Başiskele Şubesi Başiskele Belediye Başkanlığı adına TR13 0001 0023 5136 6764 9650 13 IBAN numarasına ve tüm PTT şubelerinden 234 956 numaralı posta çeki hesabına vatandaşlar vergi borçlarını ödeyebilecek.