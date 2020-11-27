Gebze Pelitli Yolu’nda yol konforu arttırılıyor

Vatandaşların araçları ile daha rahat seyahat etmelerini amaçlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşım çalışmalarını sürdürüyor. Gebze Pelitli Köyü ile Tavşanlı arasındaki Pelitli Yolu’nda, bozuk olan kısımlarda yol yenileme çalışması gerçekleştiriliyor. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışma ile yol konforu arttırılıyor.

3 BİN 200 TON ASFALT SERİLİYOR

Yol yenileme çalışmaları Pelitli Yolu’nun 2 kilometrelik bozuk olan kısmında gerçekleştiriliyor. Çalışma kapsamında Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri ilk olarak bozuk olan kısımda kazı gerçekleştirdi. Ekipler yola 5 bin 200 ton PMT malzeme serimi yaptı. Asfaltlama çalışmalarına devam eden ekipler yola toplamda 3 bin 200 ton asfalt serimi yapacak.

PELİTLİ – TAVŞANLI ARASINDAKİ YOL DAHA KONFORLU OLACAK

İlçe merkezlerindeki yol yapım ve onarım çalışmalarını sıkı bir şekil yürüten Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu çalışmaları aynı özen ile kırsal bölgelerde de sürdürüyor. Fen İşleri Daire Başkanlığının Pelitli Yolu’nda gerçekleştirdiği çalışma ile de yol konforu arttırılıyor.