Kocaeli’de çeşitli suçlardan aranan 18 şahıs yakalandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü tarafından çeşitli suçlardan aranan ve haklarında 1 ile 4 yıl hapis cezası bulunan şahıslara yönelik yapılan planlı operasyonda 18 kişi yakalandı. Hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve cinsel istismar suçlardan aranan şahıslar polis ekiplerinin yaptığı operasyonla yakayı ele verdi. Yakalanan şahıslar adli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.