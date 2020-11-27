Saat 11:27’de, Malatya’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya Pütürge’de yaşanan depremin, 6 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Battalgazi ilçesi Uluköy Mahallesi olarak açıkladı.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.