Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
27 Kas 2020 - 12:29- Gündem G: 27 Kas 2020 - 12:33

4.7 büyüklüğünde deprem

Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre merkez üssü Pütürge olan depremin derinliği 6,94 kilometre olarak belirlendi.

mask

Saat 11:27’de, Malatya’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Malatya Pütürge’de yaşanan depremin, 6 kilometre derinlikte olduğu kaydedildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Battalgazi ilçesi Uluköy Mahallesi olarak açıkladı.

CAN VE MAL KAYBI YAŞANMADI

Deprem, kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmadı.

27 Kas 2020 - 12:29 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Gebze Pelitli Yolu’nda yol konforu arttırılıyor mask
Gebze Pelitli Yolu’nda yol konforu arttırılıyor
Başiskele Belediyesi’nde Vezneler Hafta Sonu Açık mask
Başiskele Belediyesi’nde Vezneler Hafta Sonu Açık
Çuhane Caddesinde geçici güzergah uygulaması mask
Çuhane Caddesinde geçici güzergah uygulaması
Kocaman, gençleri yalnız bırakmadı mask
Kocaman, gençleri yalnız bırakmadı
Başkan Büyükakın’ın konukları öğretmenlerdi mask
Başkan Büyükakın’ın konukları öğretmenlerdi
Karamürsel Köprülü Kavşağı’nda çalışmalar hız kesmiyor mask
Karamürsel Köprülü Kavşağı’nda çalışmalar hız kesmiyor
Anket Yeni alınan karardaki tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Üzerine devrilen tonlarca demirin altında can verdi mask
Üzerine devrilen tonlarca demirin altında can verdi
Manukyan’ın miras davasında sona gelindi mask
Manukyan’ın miras davasında sona gelindi
Test sonucu negatif çıkanlar için endişe veren açıklama mask
Test sonucu negatif çıkanlar için endişe veren açıklama
CHP'li Sirmen’e 13 milyon 658 bin lira ceza mask
CHP'li Sirmen’e 13 milyon 658 bin lira ceza
Derince'de iğrenç olay! Çocuk pornografilerini telefonda depoladı! mask
Derince'de iğrenç olay! Çocuk pornografilerini telefonda depoladı!
Korona hastası ile aynı evde olanlar dikkat! mask
Korona hastası ile aynı evde olanlar dikkat!

GALERİ

Eriklitepe Tabiat Parkı’nda sonbahar güzelliği mask
Eriklitepe Tabiat Parkı’nda sonbahar güzelliği
İmamoğlu, kendisini protesto eden taksicilere tepki gösterdi mask
İmamoğlu, kendisini protesto eden taksicilere tepki gösterdi
2020 Sektörel Performans ödülleri sahiplerini buldu mask
2020 Sektörel Performans ödülleri sahiplerini buldu
Pandemi süreci fidan satışlarını patlattı mask
Pandemi süreci fidan satışlarını patlattı
Sağlık Bakanı Koca’nın uyardığı Kocaeli’de korkunç manzaralar mask
Sağlık Bakanı Koca’nın uyardığı Kocaeli’de korkunç manzaralar
Devrilen kamyondan burnu bile kanamadan çıktı mask
Devrilen kamyondan burnu bile kanamadan çıktı
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL