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27 Kas 2020 - 17:25- Spor G: 27 Kas 2020 - 17:26

Grekoromen Güreş Milli  Takımı'nda 13 korona vakası

İstanbul'da kamp yapan Grekoromen Güreş Milli Takımı'ndan 13 sporcunun korona virüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Tüm dünyayı etkisi altına...
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İstanbul'da kamp yapan Grekoromen Güreş Milli Takımı'ndan 13 sporcunun korona virüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını her alanı olduğu gibi spor camiasını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son olarak da İstanbul'da çalışmalarını sürdüren Grekoromen Güreş Milli Takımı'ndan 13 sporcunun testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Takımda herhangi bir Kocaelili bir sporcu bulunmuyor. 

Grekoromen Güreş Milli 

Takımı'nda 13 korona vakası


İstanbul'da kamp yapan Grekoromen Güreş Milli Takımı'ndan 13 sporcunun korona virüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını her alanı olduğu gibi spor camiasını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son olarak da İstanbul'da çalışmalarını sürdüren Grekoromen Güreş Milli Takımı'ndan 13 sporcunun testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Takımda herhangi bir Kocaelili bir sporcu bulunmuyor. 
# İstanbul, Spor

27 Kas 2020 - 17:25 - Spor

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