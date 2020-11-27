İstanbul'da kamp yapan Grekoromen Güreş Milli Takımı'ndan 13 sporcunun korona virüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını her alanı olduğu gibi spor camiasını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son olarak da İstanbul'da çalışmalarını sürdüren Grekoromen Güreş Milli Takımı'ndan 13 sporcunun testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Takımda herhangi bir Kocaelili bir sporcu bulunmuyor.
Grekoromen Güreş Milli
Takımı'nda 13 korona vakası
İstanbul'da kamp yapan Grekoromen Güreş Milli Takımı'ndan 13 sporcunun korona virüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını her alanı olduğu gibi spor camiasını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son olarak da İstanbul'da çalışmalarını sürdüren Grekoromen Güreş Milli Takımı'ndan 13 sporcunun testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Takımda herhangi bir Kocaelili bir sporcu bulunmuyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.