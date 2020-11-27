İstanbul'da kamp yapan Grekoromen Güreş Milli Takımı'ndan 13 sporcunun korona virüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını her alanı olduğu gibi spor camiasını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son olarak da İstanbul'da çalışmalarını sürdüren Grekoromen Güreş Milli Takımı'ndan 13 sporcunun testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Takımda herhangi bir Kocaelili bir sporcu bulunmuyor.

Grekoromen Güreş Milli

Takımı'nda 13 korona vakası



İstanbul'da kamp yapan Grekoromen Güreş Milli Takımı'ndan 13 sporcunun korona virüs testlerinin pozitif çıktığı açıklandı. Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını her alanı olduğu gibi spor camiasını da olumsuz etkilemeye devam ediyor. Son olarak da İstanbul'da çalışmalarını sürdüren Grekoromen Güreş Milli Takımı'ndan 13 sporcunun testlerinin pozitif çıktığı belirtildi. Takımda herhangi bir Kocaelili bir sporcu bulunmuyor.