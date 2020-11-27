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27 Kas 2020 - 17:26- Spor G: 27 Kas 2020 - 17:29

Bu yarışma kaçırılmaz

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 82. yılı dolayısıyla Atatürk'ü Anma Engel Atlama Yarışmaları bugün ve yarın ilimizde gerçekleşecek. Anlamlı organizasyonda Milli Takım Kaptanı, usta binici Sencer Horasan da yer alacak

Erdem ÖVÜÇ
Erdem ÖVÜÇ Tüm Haberleri
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Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Atlı Spor Kulübü işbirliğinde ilimizde anlamlı bir binicilik organizasyonu düzenleniyor. Atatürk'ü Anma Engel Atlama yarışmaları hafta sonu izleyenlere heyecanlı anlar yaşatacak. İki gün boyunca sabah 9.00’da başlayacak olan mücadeleler akşam saatlerine kadar sürecek yarışmalarda pandemi kurallarına hassasiyet gösterilecek. Kocaeli, Bursa, İstanbul ve Antalya olmak üzere toplam 4 ilden 60’dan fazla sporcunun ve atın katılım göstereceği yarışmaya ilimiz adına 15 binici katılacak.


SENCER HORASAN DA KATILACAK

Atatürk’ü Anma Engel Atlama Yarışmasına Konkurhipik Milli Takımının Kaptanı Sencer Horasan da katılacak. Balkan Şampiyonluğunun yanı sıra sayısız Türkiye başarıları olan Horasan’ın, bununla beraber Cumhurbaşkanlığı Kupaları, Başbakanlık Kupaları, Genelkurmay Başkanlığı kupaları bulunuyor. Sencer Hocasan’ın tam 4 atı ile Kocaeli’ye geleceğini ve İzmit’te yer almaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti. 


BAŞKAN SAVAŞ DEMİRTAŞ’TAN TEŞEKKÜR

Yarışma ilgili Kocaeli Atlı ve Spor Kulübü Başkanı Savaş Demirtaş basın toplantısı düzenledi. Demirtaş, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına gerçekleşecek olan yarışmada kendilerine destek olan başta Kocaeli Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, ilçe belediyeler ile sponsorlara teşekkür etti. Tüm sporculara başarı dileyen Demirtaş biniciliğin 4.5 yaşından hayat sonuna kadar yapılabilecek bir spor olduğunun altını çizerken Kocaeli Atlı Spor Kulübü’nde çok uygun koşullarda at binmeyi öğrettiklerini de sözlerine ekledi. N ERDEM ÖVÜÇ

# Kocaeli, destek, İstanbul, İzmit, Büyükşehir, Spor

27 Kas 2020 - 17:26 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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