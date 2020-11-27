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27 Kas 2020 - 17:31- Spor G: 27 Kas 2020 - 17:35

Sen Belediye Derincespor’sun ‘EDİRNE’den Kars’a herkes duysun

Misli.com. 3.Lig 1.Grup’ta art arda garip sonuçlarla herkesi şaşırtan Belediye Derince, dışarıda kazanma içeride kaybetme özelliğini sürdürüyor. Depl...
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Misli.com. 3.Lig 1.Grup’ta art arda garip sonuçlarla herkesi şaşırtan Belediye Derince, dışarıda kazanma içeride kaybetme özelliğini sürdürüyor. Deplasman fatihi bugün, Türkiye’nin batı ucu Edirne’de rakibine konuk oluyor. Maç 13.00’te başlıyor hakem Berkay Erdemir


6 PUANLIK MAÇ…

Sarı Lacivertli ekip dün Edirne’de kampa girdi. 10 maçta 3 galibiyet, 5 beraberlik, 2 yenilgi alan takım, 14 puana sahip ve 2 maç fazlasıyla 9.sırada bulunuyor. Rakibi Edirnespor ise 10 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik 4 yenilgiyle son derece dengesiz bir görüntü çizerken, 16 puanla 5.sırada, yani Play-Off hattında yer alıyor.  Maçın sonucu sıralamayı hayli değiştirecek niteliğe sahip bulunuyor. Bülent Baturman takımını kesin galibiyete şartladı ve beraberlik bile sürpriz sayılacak.
# Maç, Derince

27 Kas 2020 - 17:31 - Spor

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