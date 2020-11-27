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27 Kas 2020 - 17:33- Spor G: 27 Kas 2020 - 17:35

Kupa fatihi DARICA’M at bakalım ‘ÇENGEL’i

Kupada ses getiren ve 1.Lig lideri Tuzla’ya 6 attıktan 3 gün sonra karşısına çıkan Bandırma’yı da kupadan saf dışı eden Darıca G.B., ligde ses getirmeye başladı. Bugünkü rakip Çengelköy, maç ise hemen yanı başındaki Sultanbeyli’de…
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Misli.com 3.Lig.2.Grup’ta art arda iki galibiyetle düze çıkan Darıca, bugün de kazanarak başarısının kalıcı olmasını istiyor. Kupada fırtına gibi esen ve ligde de esmeye başlayan Sarı Yeşilliler, Çengelköy ile, rakip takımın sahası bakımda olduğu için. hemen yanı başındaki Sultanbeyli’de kapışacak. Darıca’nın 10 maçta 3 galibiyeti, 4 beraberliği ve 3 yenilgisi bulunuyor. Darıca 10.sırada yer alıyor. Puanı ise 13… Çengelköyspor 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 5.sırada ve 14 puana sahip. Yani fark sadece 1 puan ve bu maç 6 puan değeri taşıyor. Sultanbeyli Gölet Stadı’nda oynanacak maç saat 13.00’te başlayacak. Hakem Harun Toplar. Tartışılan teknik adam Ender Alkan, şimdi göklere çıkarılıyor. 
# Maç

27 Kas 2020 - 17:33 - Spor

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