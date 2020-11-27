Gel bakalım Selahaddin Dinçel  bu maç hepimiz için çok özel !..

Geçtiğimiz pandemili sezonda 14 puan farkla Kocaelispor’u şampiyon yapan ve 2.Lig’e yükselten, sezon başı ise yaşadığı tatsızlıklar nedeniyle görevinden istifa ederken direnerek, sözleşmesini fesih etmeyen Dinçel, ilk kez kente geliyor. Esenler Erokspor ile anlaşan teknik adam, tıpkı Kocaelispor’da yaptığı gibi İstanbul ekibinde de rekor üstüne rekor kırarken, kupada da takımını 5.Tur’a kadar yükseltti. Tunahan Akdoğan ile yollarını ayıran Gölcükspor ise zor günler yaşıyor ve Adil Kuru ile ilk maçına çıkıyor. Müsabaka Gölcük’te oynanacak ve 13.00’te başlayacak. Hakem ise Yunus Emre Çakar. Maç seyircisiz olmasaydı, Hodri Meydan taraftarı Dinçel’e, tribünde protestoda bulunacaktı.