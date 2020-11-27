2.05’lik dev İnci İzmit’te

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol takımı pota altına takviye yaptı. A Mili Kadın Basketbol Milli Takımı’nın formasını giyen ve son olarak Barcelona’da oynayan İnci Güçlü, mavi yeşillilerle anlaştı. 26 Şubat 1999 Adana doğumlu olan İnci, Botaş formasıyla 2013 Küçük Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda en iyi pivot seçildi. İnci Galatasaray'a transfer olduktan sonra 2014 Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda da aynı ödüle layık görüldü. 5 yıl boyunca Galatasaray forması giyen İnci, İzmit ekibinin başarılı olması için elinden geleni yapacağını belirtti.