Başımız belâda !..

KOCAELİSPOR Kulübü'nün 25.11.2020 tarihinde oynanan ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-KOCAELİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 7/11 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine, KOCAELİSPOR Kulübü antrenörü TANER GÜLLERİ'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,



EGE DURAK DA SEVK EDİLDİ

KOCAELİSPOR Kulübü görevlisi EGE DURAK'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2020-2021 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/9 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.