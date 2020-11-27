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27 Kas 2020 - 17:38- Spor G: 27 Kas 2020 - 17:43

Başımız belâda !..

TFF Hukuk Müşavirliği'nce 26 Kasım tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları açıklandı. Kocaelispor, 2-1 kazanıp tur atladığı Keçiörengücü kupa maçından ötürü disipline sevk edildi. Ağır ceza geliyor. Kararlar şöyle…
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KOCAELİSPOR Kulübü'nün 25.11.2020 tarihinde oynanan ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ-KOCAELİSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 6/11 ve 7/11 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine, KOCAELİSPOR Kulübü antrenörü TANER GÜLLERİ'nin aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine, 


EGE DURAK DA SEVK EDİLDİ

KOCAELİSPOR Kulübü görevlisi EGE DURAK'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile 2020-2021 Sezonu TFF 2. Lig Müsabakaları Statüsü'nün 5/9 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
# Kocaelispor, Futbol

27 Kas 2020 - 17:38 - Spor

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