Gelecek Partisi ilçe kadın kolları başkanları; Esra Yeşil ( İzmit), Yelda Ateş ( Gölcük), Kumru Ateş ( Körfez) ve Zeynep Karataş (Çayırova), il kadın kolları başkanı Yeşim Yener Akdeniz başkanlığında bir araya geldi. İlk kez bir araya gelerek tanışan başkanlar, genel merkezden gönderilen bilgilendirme mesajlarını paylaştılar. Yönetimlerini nasıl oluşturacakları ve saha çalışmaları hakkında bilgilendirilen başkanlar, görüş alış verişlerinde bulundular. Toplantı sırasında genel başkan Prof. Ahmet Davutoğlu’nun corona testinin pozitif çıktığı haberinin gelmesi moralleri bozdu. İyi dilek ve geçmiş olsun temennilerinde bulunulurken, toplantıların periyodik olarak devam edeceği vurgulandı.
27 Kas 2020 - 17:45- Siyaset Güncelleme: 27 Kas 2020 - 17:46
Gelecek Kocaeli’de kadınlar kolları sıvadı
Gelecek Partisi Kocaeli İl Kadın Kolları Başkanı Yeşim Yener Akdeniz, ilçe kadın kolları başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda genel merkezden gönderilen bilgilendirmeler paylaşılırken, çalışma programları belirlendi.
# Gölcük, Gelecek Partisi, İzmit, Körfez
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.