Gelecek Kocaeli’de kadınlar kolları sıvadı

Gelecek Partisi ilçe kadın kolları başkanları; Esra Yeşil ( İzmit), Yelda Ateş ( Gölcük), Kumru Ateş ( Körfez) ve Zeynep Karataş (Çayırova), il kadın kolları başkanı Yeşim Yener Akdeniz başkanlığında bir araya geldi. İlk kez bir araya gelerek tanışan başkanlar, genel merkezden gönderilen bilgilendirme mesajlarını paylaştılar. Yönetimlerini nasıl oluşturacakları ve saha çalışmaları hakkında bilgilendirilen başkanlar, görüş alış verişlerinde bulundular. Toplantı sırasında genel başkan Prof. Ahmet Davutoğlu’nun corona testinin pozitif çıktığı haberinin gelmesi moralleri bozdu. İyi dilek ve geçmiş olsun temennilerinde bulunulurken, toplantıların periyodik olarak devam edeceği vurgulandı.