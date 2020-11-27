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27 Kas 2020 - 18:50- Gündem G: 27 Kas 2020 - 18:52

Halkevi binası için ihaleye çıkılıyor

İzmit Halk Eğitim Merkezi olarak kullanılan kamuoyunda Halkevi olarak bilinen binada incelemelerde bulunan Vali Seddar Yavuz, Halkevi binasının yeniden gözden geçirilmesini isteyerek ihaleye çıkılmasına karar verdi
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Vali Seddar Yavuz, dün beraberindeki ilgili kurum ve kuruluşların yöneticileri ve konuyla ilgili teknik personelinde katılımıyla İzmit Halk Eğitim Merkezi olarak kullanılan kamuoyunda ‘Halkevi’ olarak bilinen binada incelemelerde bulundu. Yapılan incelemenin ardından Vali Yavuz ve beraberindeki heyet binanın mevcut şekliyle güçlendirilmesi ve restorasyonu hakkında durum değerlendirme toplantısı yaptılar. 

YENİDEN GÖZDEN GEÇİRİLECEK 

Kamuoyunun malumu olduğu üzere bina hakkında 30.07.2015 tarih ve 1107 sayılı Koruma Kurul Kararı ile statik inceleme yapılması istenilmiş, bahse konu inceleme Kocaeli Üniversitesi tarafından yapılmıştı. Hazırlanan bu rapor sonrası restorasyon projesi Kocaeli KTVKK’nca 23.10.2018 tarih ve 3692 sayılı kararı ile uygun bulunması neticesinde 30.11.2018 tarihinde projeler YİKOB’a teslim edilmişti. Bugünkü inceleme gezisi ve daha önce yapılan teknik incelemelerde binanın hasar durumunun güçlendirme projeleri ışığında yeniden gözden geçirilmesi gerekliliğine karar verildi.

İHALEYE ÇIKILACAK

Verilen bu kararlar doğrultusunda şu an Halk Eğitim Merkezi olarak kullanılan binada verilen hizmetlerin bulunacak yeni yerde devamlığının sağlanması sonrasında binanın restorasyon yapılmak üzere boşaltılmasına, güçlendirme projesinin süratle gözden geçirilerek yeni oluşmuş veya olabilecek hasarlar için mevcut projenin revize edilmesine, revize edilmiş projelerin ivedilikle YİKOB’a teslim edilmesine ve YİKOB tarafından mümkün olabilen en kısa zamanda güçlendirme ve restorasyon ihalesine çıkılmasına karar verildi. 

ÇALIŞMALARIN STARTINI BİZZAT VERDİ

Vali Yavuz toplantıda, İzmit Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Binası’nın restorasyon ihalesine olabilecek en kısa zamanda çıkılması ve binanın Kocaeli halkının kullanımına bir an önce açılması talimatlarını ilgililere ileterek çalışmaların startını bizzat verdi.

# İzmit Halk Eğitim Merkezi, Halkevi binası, Halkevi, binası, Kocaeli, İzmit, eğitim

27 Kas 2020 - 18:50 - Gündem

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