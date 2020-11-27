Saffet Sancaklı konusu bir daha açılmamak üzere KAPANDI!

Kocaelispor’un eski kaptanı ve futbolcularından, yeşil siyahlı forma ile kariyerinde 83, tüm kariyerinde ise 130 golü bulunan, MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı Hodri Meydan Taraftarlar Derneği’nin Belediye İş Hanı 4. katındaki ofisinde son günlerde üzerine atılan “Kocaelispor’un gelirleri Saffet Sancaklı’nın hesaplarına gidiyor. Kocaelispor’un geleceğine ipotek koydu” suçlamalarına ilişkin açıklamalar yaptı.

AZİZ YILDIRIM’DAN GELEN RESMİ METNİ OKUDU

Yaklaşık bir saat süren toplantıda sakin olmaya gayret eden Sancaklı “Ciğeri beş para etmeyen insanlar beni eleştirecek, bana hain diyecek he! O kişilerin alnını nasıl karışlarım kimse anlamaz. Artık bu konu açılmamak üzere kapandı” dedi ve Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım imzalı “Alacaklı olan benim. Saffet Sancaklı’nın konu ile bir ilgisi yok” resmi imzalı açıklamayı da okudu.

NEDEN TOPLANTI YAPMA GEREĞİ DUYDU?

Bilindiği üzere Kocaelispor Kulübü Basın Sözcüsü Abdülkadir Yılmaz’ın geçtiğimiz salı günkü basın toplantısında Kocaelispor’un Saffet Sancaklı’ya 12 milyon 786 bin lira borcu olduğunu ve Sancaklı’nın sürekli güncel kur üzerinden alacağını hesaplattığını iddia etmişti. Sancaklı ise “Sus sus sus bir yere kadar. Daha önce MHP İl Başkanımız da açıkladı. Benim Kocaelispor’dan hayatım boyunca bir menfaatim olmadı, olmaz da. Yeter artık. Cuma günü geliyorum ve açıklama yapıyorum. Herkes doğrusunu bilsin” dedi.

VERDİ VERİŞTİRDİ

Bunun üzerine Kocaelispor Kulübü Basın Sözcüsü Abdülkadir Yılmaz, Sancaklı’dan özür dilerken, alacaklının Aziz Yıldırım olduğunu belirtti. Sancaklı da bu özrün ardından MHP İl Başkanlığı binasındaki toplantıyı ertelerken, Hodri Meydan’ın yeni ofisine geldi ve burada bir bakıma içini döktü. Sancaklı geçmişte Kocaelispor’a olan katkılarını ilk kez aktarırken, kimi mevcut yönetici ya da yöneticiler ile kendisini hain ilan basındaki kimi isimlere ise verdi veriştirdi.

760 MİLYON LİRANIN 500’ÜNÜ ALDIM, KALANINI BIRAKTIM

Kocaelispor’a geçmişte 260 milyon liralık çeki teslim ettiğini belirten Saffet Sancaklı şu şekilde konuştu: Hodri Meydan’ın yeri hayırlı olsun. Biliyorsunuz son zamanlarda Kocaelispor ve Saffet Sancaklı arasında spekülasyonlar vardı. Onları aydınlatacağım. Hiçbir yerde anlatmadığım bir kaç olay anlatacağım. Birincisi şu. Yaklaşık 30 yıl önce transfer olduğumda Kocaelispor ile 500 milyon TL’ye anlaştım.

REKOR KIRARAK ŞAMPİYON OLDUK

Takım şampiyon olursa 150, ben gol kralı olursam artı 100 milyon TL alacak, 500 milyonun yarısını da prim olarak kazanacaktım. Bildiğiniz gibi rekorları kırarak haftalar önce şampiyon olduk. O sene attığım gol sayısı, 30 yıldır 1. Lig nezdinde kırılamadı. Kocaelispor ile 1 yıllığına anlaşmıştım. Sonrasında “Galatasaray’a gideceğim” demiştim. Hak ettiğim 760 milyon liradan “500 milyon lira bana yeter” diyerek 260 milyon liralık çeki teslim ettim. Kocaelispor ve ya Türkiye’de tarihte bana bu şekilde bir para bırakan başka birini söyleyin.

KOCAELİSPOR’A 10 MİLYAR LİRA VE 3 FUTBOLCU KAZANDIRDIM

İkincisi şu. Sefa Bey ile görüştüm. “Mukavelem bitti, gideyim” dedim, izin verdi. 1 milyar lira bonservisim vardı. Sefa Bey bana “Mustafa Denizli’yi getireceğiz, bir görüşür müsün?” dedi. Ben de “Olabilir tabi. Mustafa Denizli iyi hoca. Galatasaray ile görüşmeye gidiyorum. Oradan istediğin oyuncuyu var mı? Kaptan Yusuf, Cengizhan ve Mustafa var. Onları alabilirsin” dedim. 2-3 gün geçti… Alp Yalman beni aradı. Tekrar kendileriyle görüştüm ve Galatasaray’a transfer oldum. Bu transfer karşılığında Kocaelispor 10 milyar lira ve üç oyuncu kazandırdım.

KOCAELİSPOR’A DÖN

Üçüncüsü ise… Galatasaray’dan ayrılmaya karar verdim. Sefa Bey’i aradım “Buradan sıkıldım. Kocaelispor’a gelmek istiyorum” dedim. Nitekim bu süreçte ortaya çıkan örgütler o zaman başlamıştı biri de buydu. “Beşiktaş beni istiyor” dedim. Sefa Bey “Olmaz bizi topa tutarlar” dedi. UEFA Kupasını alan Real Zaragoza da beni istiyordu. Sefa Bey “Orası da olmaz. Sen en iyisi Kocaelispor’a dön” dedi.

SEFA BEY’İN GÖZÜNDEN YAŞ GELDİ

Evren (Turhan) o zaman genç oyuncuydu. Onunla takas oldum. İngiltere’ye 96 senesinde kampa gittik. Notingham’da otele geldiler. Vefa Küçük, Sefa Bey’i uçağa bindirip İngiltere’ye getirmiş. Ben Kocaelispor’dan ayrılmak istemediğimi söyledim ve istemediğim için de o transfer olmadı. 3 gün boyunca bu kavga sürdü. Sezon başladı süreç devam ediyor. Belçika maçından dönüyorum. Sefa Bey’in sekreteri aradı. Sefa Bey ile Rıza Bey oturuyor. Vefa Küçük geldi. Anormal bir para teklif etti. Sefa Bey “Kulüp battı. Bankalar üzerimize çöktü. Bu para Kocaelispor’un tüm borçlarını bitirecek” dedi. Sefa Bey’in gözünden yaş geldiğini gördüm.

ALİ ŞEN KABUL ETTİ

Sefa Bey’e “Beni Fenerbahçe’ye verirsen millet seni sokakta gezdirmez” dedim. O dönemde Türkiye’de en çok paraları Uche ve Högh alıyordu. Maliyetleri 250’şer bin dolardı. Şartlarımı sundum ve “Yıllık 700 bin dolar, 3 senelik kontrat, 700’ün yarısını da peşin alırım” dedim. “Sen ne diyorsun ya. Böyle bir para var mı?” dediler. “Şartlar bu. Alıyorsanız alın” dedim. Sonra Ali Şen aradı, şartlarımı kabul etti.

FUTBOLCULARA DEFALARCA CEBİMDEN PARA ÖDEDİM

Kocaelispor’daki ikinci senemde oyuncular huzursuzdu. Para problemi vardı. Futbolcular “Antrenmana çıkmayacağız” dedi. Ben de “Benim kaptan olduğum yerde böyle bir şey olmaz” dedim ve durumu Sefa Bey’e anlattım. Bankacı Bekir Bey (Halefler) bizim yöneticimizdi. O hatırlar. Bülent Bey’i aradım ve “Parayı ne zaman dağıtacaksınız?” dedim. Para yoktu. Kendi hesabımdan çuvalla para çektim götürdüm ve 25 tane oyuncunun parasını cebimden ödedim. Böyle birkaç kez daha oldu. Ben Kocaelispor’da 4 sezon oynadım ve burayı hiçbir zaman menfaat kapısı olarak görmedim. Yıllık 250 bin doların altında paralar aldım. Misal 200 bin dolar aldıysam 4 senede 700-800 bin dolar eder değil mi? Ama bıraktığım, reddettiğim paralar milyon dolardır.

BU KADAR PATRONUN İÇİNDE

2003-2004 senesinden biriydi. Aziz bey ile Sakarya’dan İstanbul’a doğru geliyoruz. Sefa Bey aradı ve “Seni acilen görmem lazım” dedi. Aziz bey ile Sefa Bey Fenerbahçe-Kocaeli maçında bir tartışma yaşanmıştı. Yani araları limoniydi. Ancak Aziz Bey alçakgönüllülük yaparak belediyeye gelmeyi kabul etti ve ikimiz Sefa Bey’in odasına girdik. Odada İsmet Kaya ve Hikmet Erenkaya da vardı. Sefa Bey “Bankalar üstümüze üstümüze geliyor. Borçlar var. Bize 1.5 milyon dolar bulur musun? Para gelecek 1 ay sonra öderiz” diye sordu. Ben de şakayla karışık “Bu kadar patronun içinde bana mı söylüyorsun?” dedim. İşin farkındaydım. Sefa Bey bana söylüyor ama parayı Aziz Başkan’dan istiyordu.

ÇEKLER ÖDENMEDİ

Aziz Başkan’a döndüm “Başkanım verin şu parayı” dedim. O da “Kefilsen vereyim” dedi. “Kefilim” dedim. Aziz Bey “Parayı yarın Saffet’ten alın” dedi. Parayı aldılar ve karar defterine işlemek için 2 tane çek kestiler. Aziz Bey “Saffet kefil. Benim çekle mekle işim olmaz” dedi. Sefa Bey 2 tane çek bıraktı. Birisi bir milyon, diğeri 500 bin dolar. Ben de çekleri Aziz Bey’e ciro ettirdim. Ödeme olmadığı için Aziz Başkan aradı “1.5 milyon dolar ne oldu?” dedi. Sefa Bey’den sonra Hikmet Bey geldi. “Ben ödeyeceğim” dedi ama o da ödemedi.

2023’TE KOCAELİSPOR SÜPER LİG’DE

Kocaelispor 3.Lig’e Bahri Yavuz benden yardım istedi. Fikri Işık da o zamanın Başbakan Yardımcısıydı. Bahri Yavuz’a “Fikri Bey, Aziz Başkan’ı arasın” dedim. Sonra Bahri Yavuz gitti mi gitmedi mi bilmiyorum. O zamanlarda da Saffet Sancaklı kulübü hacze verdi haberleri çıkmıştı. Sesimi çıkarmadım. Tahir Bey’in aday olduğu süreçte kendisi ile görüştük. Tahir Bey’e “Bu şehri spor şehri yapalım” dedim. Uluslararası müsabakalar getirelim, ben öncülük yapayım. 2023’te de Kocaelispor Süper Lig’de oynasın” dedim.

YAZMAKLA OLMAZ, YAPALIM

Tahir Bey “Hedeflerimde ve planlarımda var. Yazılı” dedi. Ben de “Yazmakla olmaz, yapalım bunu” dedim. Tabir Bey seçildikten sonra aradı ve “Kocaelispor’da şampiyonluklar için mücadele edeceğiz” dedi. Kendisine “Kocaelispor’u siyasetin dışında tutalım, bir işadamı bulalım, onu başkan yapalım, güçlü bir yönetim oluşturalım” dedim. Herkesin kabul edeceği bir işadamına teklif görürdük ama kendisi kabul etmedi.

HOCA VE TOPÇUYA KARIŞMAM

Tahir Başkan “Hüseyin Üzülmez istiyor, ne diyorsun?” dedi. Ben de “İnisiyatif sende. Ama başkan olacak kişi koltuğa oturunca -Her şeyi ben biliyorum, her işi ben yapacağım- demesin. Burada Türkiye’de spora yön veren bir adam var” dedim. Sonra Hüseyin Üzülmez aradı -Görüşelim- dedi. Meclisteydim, ertesi gün izin aldım, görüştük. Hüseyin Üzülmez “Önce hoca bulalım- dedi. Bende “Hoca ve oyuncuya karışmam. Sadece kulübün yönetilme şeklini çizerim, siz yönetirsiniz” dedim.

KİMSEYE ONAY VERMEDİM

Düşünülen 3 tane hoca vardı. Bu hocalara, -2023’e kadar Süper Lig’e çıkmak istiyoruz- diyelim, bize planlarını anlatsınlar- dedim. Engin Korukır aradı ve “Bana onay verdiğin için teşekkür ederim” dedi. Ben de “Engin abi. Sen 3 kişi arasında varsın, bu göreve layıksın ama ben kimseye onay falan vermedim” dedim.

KOCAELİSPOR İLE ARAMI AÇMAYA ÇALIŞIYOR

O gün Hüseyin Üzülmez’e söyledim. “Bu kadar borç var. 1.5 milyon dolar da var” dedim. Üzülmez “Biliyorum. O para Aziz Yıldırım’ın alacağı” dedi. Ama beyefendi benim için –Bizi haczetti, şu kadar ile para aldı. Niye bu parayı bağışlamıyor? diye demeçler verdi. Aydın Ünlü’yü aradım “Git şu adamla konuş. Kocaelispor ile benim aramı açmaya çalışıyor” dedim. O günlerde bir basın toplantısı düzenleyecektim. Ama takım 2-3 haftadır kazanıyordu. Ben de dikkatleri dağıtmamak adına toplantıyı iptal ettim.

GETİRDİĞİN ADAMLAR BANA SALDIRIYOR

Baktım yine son haftalarda aynı şeyler yazılıyor, çiziliyor. Artık kızmaya başladım. Ciğeri beş para etmez adamlar, Saffet Sancaklı’yı suçlayıp sürekli taraftarın önüne atıyor, bu da benim canımı sıkıyor. Aslında bugün Kocaelispor yönetim kurulu ile toplantıya girecektik. Bunu da ertelettim. Tahir Bey aradı “Aziz Yıldırım’ın alacağı para ile ilgili konuşalım” dedi. Bende “Günaydın başkan. Ama senin getirdiğin adamlar bana saldırıyor” dedim.

SENİN NE ALAKAN VAR?

2 gün önce Aziz Yıldırım aradı. “Tahir Büyükakın aradı. Böyle bir para alacağım var. Yardım eder misin?” diye ricada bulundu. Ben de Aziz Bey’e “Başkan benim bu durumdan sıkıntım var” diyerek 3-4 gazete haberini attım” Aziz Bey “Senin ile ne alakası var. Gerekirse bir açıklama yapayım” dedi bir basın metni yolladı.

SAFFET SANCAKLI HEP VAR OLUR!

Bakın… Kocaelispor’un içinde olsun, olmasın. Başkan ve ya yönetici fark etmez. Bana iftira atamaz! Şimdilik Kocaelispor daha fazla görmesin diye konuşmuyorum. Kocaelispor siyaset üstüdür. Kocaelispor’un şampiyonluğu, başarısı her şeyin üstündedir. Bizler Kocaelispor için buradayız ve burada olmaya da devam edeceğiz. Bu başkan ve yöneticiler gelir gider ama Saffet Sancaklı hep var olur!