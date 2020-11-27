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27 Kas 2020 - 19:56- Gündem G: 27 Kas 2020 - 20:33

Koronavirüs salgınında en korkunç gün! 177 vefat

Ülkemizdeki koronavirüs salgınında yine en yüksek günlük vaka ve ölü sayısı görüldü. 27 Kasım tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 6 bin 592'si semptomatik olmak üzere toplam 29 bin 845 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam hasta sayısı 481 bin 198 oldu. Vefat sayısı ise 177 artarak 13 bin 191'e yükseldi.
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük  Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 27 Kasım'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 6 bin 592'si semptomatik olmak üzere toplam 29 bin 845 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 177 olarak gerçekleşti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 13 bin 191'e, toplam hasta sayısı ise 481 bin 198'e yükseldi.

GÜNLÜK İYİLEŞEN HASTA SAYISI 3845 OLDU

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 3845 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 392 bin 616'ya yükseldi. Toplam test sayısı 18 milyon 72 bin 981, ağır hasta sayısı ise 4816'ya yükseldi. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,4 oldu.

TABLODA SEMPTOMSUZ VAKALAR YER ALMIYOR

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı bu tabloda 23 bin 253 semptomsuz vaka yer almadığı için toplam hasta sayısı 481 bin 198 olarak görünüyor.

BAKAN KOCA, YENİ KISITLAMALARIN SİNYALİNİ VERDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün tespit edilen 6.592 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız 5.000'e yaklaştı. Kayıplarımız artıyor. Tedbirlere sıkı uyarsak kısıtlama olmadan da mücadele edebiliriz. Yoksa kısıtlamalar kaçınılmaz olur. En güvenli yer evimizdir" ifadelerini kullandı.

# koronavirüs, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca

27 Kas 2020 - 19:56 - Gündem

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