Davutoğlu koronavirüse yakalandı!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu. Davutoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugün yaptırdığım Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Allah'a şükürler olsun genel durumum iyi. Çalışmalarımızı karantina süresi boyunca evimden devam ettireceğim. Bütün hastalarımıza Rabbim’den acil şifa diliyorum. Lütfen önlemlere ve sağlığınıza dikkat edin" dedi.

LİDERLERDEN GEÇMİŞ OLSUN MESAJI

Davutoğlu’na liderlerden geçmiş olsun mesajları geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Gelecek Partisi Lideri’ni telefonla aradı. Liderler, Davutoğlu’nun sağlık durumu hakkında kendisinden bilgi alıp, geçmiş olsun dileklerini paylaştı. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’da kendisini arayan liderlere nezaketleri için teşekkür etti.

KOCA YAKINDAN İLGİLENDİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Ahmet Davutoğlu’nun sağlık durumunu yakından takip etti, Davutoğlu’nu telefonla arayan Koca geçmiş olsun mesajını iletti. Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu da yakın ilgisi için Sağlık Bakanı Koca’ya teşekkür etti. Bu arada Ahmet Davutoğlu’nun Covid-19 testinin pozitif çıktığının duyulmasının ardından binlerce vatandaş sosyal medyadan Gelecek Partisi Genel Başkanına geçmiş olsun dileklerini ileten mesajlarını paylaştı.