Körfez yollarına konfor geliyor

Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ihtiyaç duyulan yolların zamanla eskiyen ve deforme olan bölümlerini daha konforlu hale getiriyor. Alt yapıyı da değişen şartlara uygun olarak yenileyen Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Körfez Mimar Sinan Mahallesi Denizciler Caddesi’nde altyapı ve üstyapı çalışmaları yapıyor.
YAĞMUR SUYU DRENAJ HATTI
1 kilometrelik Denizliler Caddesi’nde yağmur suyu drenaj hattını yenileyen Büyükşehir Belediyesi, caddenin 500 metresine 1 metre çapında yağmur suyu drenaj hattı döşedi. 1 kilometrelik Denizciler Caddesi için 3 bin ton asfalt, 4 bin ton pilant mix temel serimi yapıldı.
5 BİN METREKARE YAYA YOLU YAPILACAK
Körfez Mimar Sinan Mahallesi Denizciler Caddesi’nde alt ve üst yapı çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, asfalt serimi ardından 5 bin metrekare yaya yolunu yapacak. Asfalt serimi sonrası asfalt çizgilerinin çizilmesiyle Denizciler Caddesi daha konforlu bir çehreye kavuşacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.