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28 Kas 2020 - 09:23- Gündem G: 28 Kas 2020 - 09:25

Körfez yollarına konfor geliyor

Körfez Mimar Sinan Mahallesi Denizciler Caddesi’nde Büyükşehir Belediyesi
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Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki ihtiyaç duyulan yolların zamanla eskiyen ve deforme olan bölümlerini daha konforlu hale getiriyor. Alt yapıyı da değişen şartlara uygun olarak yenileyen Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Körfez Mimar Sinan Mahallesi Denizciler Caddesi’nde altyapı ve üstyapı çalışmaları yapıyor.

YAĞMUR SUYU DRENAJ HATTI

1 kilometrelik Denizliler Caddesi’nde yağmur suyu drenaj hattını yenileyen Büyükşehir Belediyesi, caddenin 500 metresine 1 metre çapında yağmur suyu drenaj hattı döşedi. 1 kilometrelik Denizciler Caddesi için 3 bin ton asfalt, 4 bin ton pilant mix temel serimi yapıldı.

5 BİN METREKARE YAYA YOLU YAPILACAK

Körfez Mimar Sinan Mahallesi Denizciler Caddesi’nde alt ve üst yapı çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, asfalt serimi ardından 5 bin metrekare yaya yolunu yapacak. Asfalt serimi sonrası asfalt çizgilerinin çizilmesiyle Denizciler Caddesi daha konforlu bir çehreye kavuşacak.
# Körfez, Büyükşehir

28 Kas 2020 - 09:23 - Gündem

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