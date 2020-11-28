CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı karantinada

CHP Kocaeli İl Başkanı Özgür Harun Yıldızlı, sosyal medya hesabından koronavirüs testinin negatif olmasına rağmen tedbir amaçlı karantinada olduğunu söyledi. Yıldızlı’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ise şu şekilde: “Değerli dostlarım, geçirdiğim rahatsızlık sonucu bugün hastaneye başvurarak muayene sürecine ve Covid-19 testine dahil oldum. Test sonucumun negatif olduğu tarafıma iletildi. Ancak şikayetlerimin devam etmesi ve doktorlarımızın tavsiyesi üzerine bir müddet evde izole şekilde istirahat ederek tedavi sürecini geçireceğim. En kısa sürede sağlıkla yeniden aranıza dönmek dileğiyle.”