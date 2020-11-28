Sanayi ustası sitem etti: Burayı terk etmek istiyorum!

Kandıra'nın tanınmış, başarılı sanayi ustalarından Saim Uslu, ilçede sanayi alanı olmadığı için işlerini büyütememekten dert yanıyor. 2017 yılında devlet desteklemesi almadan Kandıra’da 10 kişiye istihdam sağladığı Uslu Mangal Kömürü Fabrikası’na ruhsat verilmediği için işçilerini çıkartmak zorunda kalan Saim Usta, ilçede sanayi alanı açılmadığı sürece Kandıra’ya katkı sağlayamayacağını duyurdu.

BU KANDIRA'NIN KADERİ

Sosyal medya üzerinden dert yanan Uslu, "İsyan etmiyorum güzel Kandıram ama bir sanayici olarak artık bende burayı terk etmek istiyorum. Dükkansızlıktan, yer bulamadığımdan mecburum. Kimin kapısını çaldıysam olmadı. Hayalim büyük bir servisti, yıllardır uğraştım olmadı. Bu Kandıra'nın kaderi. Sanayisi olmayan bir il kaybetmeye mahkûmdur. İki tamirhane, yedi emin otopark, bir uslu mangal kömürü fabrikası kurdum. Devletten para istemedim sadece dükkân, işyeri istedim. Tüm Türkiye'ye kendim Kandıra'yı tanıttım. Gelen müşterilerim esnafımıza para bıraktı. Çaycısı, lokantası, bakkalı, otel hep kazandı. Burada küçülmektense büyümeyi, üretmeyi tercih ederim." açıklamalarında bulundu. Uslu’nun paylaşımına takipçilerinden destek mesajları yağdı.