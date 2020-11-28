“Bir Deli Bin Veli Karamürsel” kitabı raflarda

Karamürsel’in tarihçi yazarlarından Erdoğan Özdemir, Karamürsel’i konu alan bir kitabını daha piyasaya sürdü. Geçmişin ışığını geleceğe yansıtan tarihçi yazar Erdoğan Özdemir; Dünden Bugüne Karamürsel, Onur Savaşçıları, Kaptan-ı Derya Karamürsel, Karşıyaka’nın Beyleri, Müthiş Zamanlar, Altınkemerli Dev Adam Aydın Demir, Çağ Deviren Ahmet Taşçı kitaplarının ardından son yazdığı kitabı “Bir Deli Bin Veli Karamürsel”i de çıkardı. Kitap, raflarda yerini almaya başladı.