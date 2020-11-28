Kartepe’nin Suadiye Mahallesi’nde bulunan Suadiye Barbaros İlkokulu örnek bir başarıya daha imza attı. 2018 yılında Okul Müdürü Sadık Sedat Tezcan’ın göreve başlaması ile birlikte pek çok ilki yaşayan okul, bir ilki de Avrupa Birliği Projesi’ne katılmaya hak kazanarak gerçekleştirdi. AB Bakanlığı bünyesinde yürütülen Erasmus + Programı Okullar Arası Değişim Ortaklıkları (KA229) faaliyetleri kapsamında 2020 yılı Teklif Çağrısı Döneminde Sunulan “Co – Develop E+ Generations” proje teklifi uygunluk kriterlerini karşılayarak bağımsız dış uzmanlar tarafından içerik değerlendirilmesine tabi tutulup yeterli asgari puanı sağlaması sonucunda hibe desteği almaya hak kazandı.
28 Kas 2020 - 12:53- Gündem Güncelleme: 28 Kas 2020 - 12:55
Suadiye Barbaros İlkokulu’nun gurur günü
Kartepe Suadiye Barbaros İlkokulu, Avrupa Birliği’nin Erasmus + Projesi’ne katılmaya hak kazanarak bir ilke daha imza attı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.