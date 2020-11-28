Suadiye Barbaros İlkokulu’nun gurur günü

Kartepe’nin Suadiye Mahallesi’nde bulunan Suadiye Barbaros İlkokulu örnek bir başarıya daha imza attı. 2018 yılında Okul Müdürü Sadık Sedat Tezcan’ın göreve başlaması ile birlikte pek çok ilki yaşayan okul, bir ilki de Avrupa Birliği Projesi’ne katılmaya hak kazanarak gerçekleştirdi. AB Bakanlığı bünyesinde yürütülen Erasmus + Programı Okullar Arası Değişim Ortaklıkları (KA229) faaliyetleri kapsamında 2020 yılı Teklif Çağrısı Döneminde Sunulan “Co – Develop E+ Generations” proje teklifi uygunluk kriterlerini karşılayarak bağımsız dış uzmanlar tarafından içerik değerlendirilmesine tabi tutulup yeterli asgari puanı sağlaması sonucunda hibe desteği almaya hak kazandı.