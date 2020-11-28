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28 Kas 2020 - 13:44- Gündem G: 28 Kas 2020 - 14:30

Araç sahipleri dikkat! İşte 2021 yılı MTV tutarları

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 olarak gerçekleşti. Araç sahipleri 2021 yılında ödeyecekleri MTV'yi merak ediyor. İşte tüm detaylar...
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Motorlu Taşıtlar Vergisi için artış oranını belirleyen yeniden değerleme oranı Resmi Gazete’ye yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, 2021 yılında yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 oldu. Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları da bu orana göre güncellenecek. İşte 2021 yılında araç sahiplerinin ödeyeceği Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları...

Motorlu taşıtlar için iki kıstas ve matrah farkları bulunuyor. Aracın tescil tarihi 01.01.2018'den önceyse aracın yaşı ve motor hacmine göre MTV hesaplanıyor. 01.01.2018 tarihi ve sonrasında tescili yapılan araçlar için ise yaş, motor hacmi ve aracın matrahına göre hesaplama yapılıyor.

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

1-3 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 861 lira

2020 MTV: 964 lira

2021 MTV: 1051 lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 1499 lira

2020 MTV: 1678 lira

2021 MTV: 1830 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

1-3 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 2647 lira

2020 MTV: 2964 lira

2021 MTV: 3234 lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 4170 lira

2020 MTV: 4670 lira

2021 MTV: 5095 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

4-6 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 600 lira

2020 MTV: 672 lira

2021 MTV: 733 lira

1301-1600 cc

2019 MTV: 1124 lira

2020 MTV: 1258 lira

2021 MTV: 1372 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

4-6 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 2068 lira

2020 MTV: 2316 lira

2021 MTV: 2526 lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 3211 lira

2020 MTV: 3596 lira

2021 MTV: 3923 lira

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

7-11 yaş

0-1300 cc

2019 MTV: 336 lira

2020 MTV: 376 lira

2021 MTV: 410 lira

1301-1600 cc2019 MTV: 652 lira

2020 MTV: 730 lira

2021 MTV: 796

01.01.2018 ÖNCESİ TESCİL

7-11 yaş

1601-1800 cc

2019 MTV: 1218 lira

2020 MTV: 1364 lira

2021 MTV: 1488 lira

1801-2000 cc

2019 MTV: 1888 lira

2020 MTV: 2114 lira

2021 MTV: 2306 lira

2019 yılında taşıtlardaki değer 46 bin 300 liranın altındakiler, 81 bin 100 lirayı aşmayanlar ve 81 bin 100 liranın üstündekiler olarak ayrılıyordu. Resmi Gazete'de yayımlanan tam listede taşıt değerleri de yükseltildi.

1301-1600 motor hacmindeki otomobillerde 51 bin 800 lirayı aşmayanlar, 90 bin 800 lirayı aşmayanlar ve 90 bin 800 lirayı aşanlar olarak değiştirildi. 1.600 motor hacminin üstündeki taşıtlar için de değerler değiştirildi. 1.601-1800 motor hacmine sahip 1-3 yaş grubu taşıtlarda 129 bin 800 lirayı aşan ve aşmayan olarak değiştirildi. 1.801-2.000 motor gücündeki taşıtlarda da 129 bin 800 lirayı aşan ve aşmayan olarak değerler değiştirildi. Taşıt değeri vergisiz fiyat anlamına geliyor.

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1-3 yaş

0-1300 cc

Matrahı 51 bin 800 liraya kadar

2019 MTV: 861 lira

2020 MTV: 964 lira

2021 MTV: 1051 lira

Matrahı 51 bin 800 - 90 bin 800 lira arası

2019 MTV: 946 lira

2020 MTV: 1059 lira

2021 MTV: 1155 lira

Matrahı 90 bin 800 lira ve üstü

2019 MTV: 1033 lira

2020 MTV: 1156 lira

2021 MTV: 1261 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL1-3 yaş

1301-1600 cc

Matrahı 51 bin 800 liraya kadar

2019 MTV: 1499 lira

2020 MTV: 1678 lira

2021 MTV: 1830 lira1301-1600 cc

Matrahı 51 bin 800 - 90 bin 800 lira arası

2019 MTV’si: 1649 lira

2020 MTV’si: 1846 lira

2021 MTV: 2014 lira

1301-1600 cc

Matrahı 90 bin 800 lira ve üstü

2019 MTV’si: 1799 lira

2020 MTV’si: 2014 lira

2021 MTV: 2197 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1-3 yaş

1601-1800 cc

Matrahı 129 bin 800 lira

2019 MTV: 2911 lira

2020 MTV: 3260 lira

2021 MTV: 3557 lira

1601-1800 cc

Matrahı 129 bin 800 lira ve üstü

2019 MTV: 3176 lira

2020 MTV: 3557 lira

2021 MTV: 3881 lira

01.01.2018 SONRASI TESCİL

1-3 yaş

1801-2000 cc

Matrahı 129 bin 800 lira

2019 MTV’si: 4586 lira

2020 MTV’si: 5136 lira

2021 MTV: 5603 lira

1801-2000 cc

Matrahı 129 bin 800 lira ve üstü

2019 MTV’si: 5003 lira

2020 MTV’si: 5603 lira

2021 MTV: 6113 lira

İLK TAKSİT ÖDEMESİ NE ZAMAN?

İlk taksidi Ocak ayında yapılacak MTV ödemelerinin 2. taksit ödemeleri Temmuz ayında gerçekleşecek.

Ödemeler www.gib.gov.tr adresi üzerinden kredi kartlarıyla, vergi dairesi aracılığıyla yapılabilecek.

28 Kas 2020 - 13:44 - Gündem

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