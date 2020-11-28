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28 Kas 2020 - 13:51- Gündem G: 28 Kas 2020 - 13:53

Karaosmanoğlu’nun acı günü

Kocaeli Büyükşehir Belediye eski Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun halası vefat etti
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Büyükşehir Belediye eski Başkanı İbrahim Karaosmnaoğlu’nun halası Halime Aydın vefat etti. Sosyal medyadan vefat haberini duyuran Karaosmanoğlu, “Elinde büyüdüğüm, anne yarım, kıymetlim, sevgili halacığım Halime Aydın’ı alem-i beka’ya yolcu ettik. Yolculuğunu asan eyle, mekanını cennet eyle ya Rabbi” dedi.
# Büyükşehir

28 Kas 2020 - 13:51 - Gündem

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