Babacan'dan Kocaeli'de gövde gösterisi

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVAP) Partisi birinci olağan İl Kongresi bugün Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezinde yapılıyor. DEVA Partisi Genel Başkan Ali Babacan'ın katıldığı kongrede mevcut İl Başkanı Adem Koç tek aday olarak katıldı. Partililerin yoğun ilgi gösterdiği kongre öncesi teşkilat üyeleri Kartepe'de bulunan Hilton Otel önünde bir araya geldi. Ankara’dan gelen Genel Başkan Babacan ve Eşi Zeynep Babacan’ı Genel Merkez Teşkilat Başkanı eski Kocaeli milletvekili Nihat Ergün, Genel Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Ali Ufuk Yaşar, İl Başkanı Adem Koç ve partililer karşıladı.
200 ARAÇLIK KONVOY
Parti otobüsüne binen Babacan ve yöneticiler daha sonra yaklaşık 200 araçlık konvoy ile kongre alanına geçiş yaptı. İzmit Çarşı merkezinden geçen konvoyda Babacan İzmit Halkını ve esnafı selamladı. Konvoy sonrası kongre merkezine geçen Babacan kongrede partililere seslendi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.