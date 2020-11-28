TFF Süper Lig'de 10. hafta heyecanı. Haftanın açılış müsabakasında MKE Ankaragücü ile Trabzonspor, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Abdullah Avcı ile ikinci maçına çıkan Trabzonspor yine 1-0 kazandı. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?.. Ligin 10. haftası, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine de sahne olacak. Karşılaşma, bugün saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 10. hafta maçlarının programı şöyle…
29 Kasım Pazar:
13.30 B.Erzurum-F.T. Antalya
16.00 Aytemiz Alanya- Konya
16.00 Kasımpaşa-G.Birliği
19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş
30 Kasım Pazartesi:
19.30 D.Sivasspor-Göztepe
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.