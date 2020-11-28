TFF Süper Lig'de 10. hafta heyecanı. Haftanın açılış müsabakasında MKE Ankaragücü ile Trabzonspor, Eryaman Stadı'nda karşı karşıya geldi. Abdullah Avcı ile ikinci maçına çıkan Trabzonspor yine 1-0 kazandı. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?.. Ligin 10. haftası, Fenerbahçe-Beşiktaş derbisine de sahne olacak. Karşılaşma, bugün saat 19.00'da Ülker Stadı'nda oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 10. hafta maçlarının programı şöyle…

29 Kasım Pazar:

13.30 B.Erzurum-F.T. Antalya

16.00 Aytemiz Alanya- Konya

16.00 Kasımpaşa-G.Birliği

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş

30 Kasım Pazartesi:

19.30 D.Sivasspor-Göztepe