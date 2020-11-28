Kartepe Kulüpler Birliği teşekkür etti

Başkan Mevlüt Ağra “İlçemize yapılacak olan Maşukiye Spor Salonu ve Acısu Çok Amaçlı Spor Salonu protokol sözleşmesi spor toto teşkilat başkanı sn. Bünyamin Bozgeyik ve Kartepe Bld. başkanımız sn. Mustafa Kocaman tarafından imzalanmıştır. Milletvekilimiz sn. Sami Çakır ve bld başkanımıza çok teşekkür ederiz. İlçemize yaptıkları böylesine güzel hizmetlerden dolayı” dedi.