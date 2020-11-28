Büyük ikramiye hayalleri süslüyor

Milli Piyango'nun yılbaşı çekilişi biletleri satışa çıktı. Geçtiğimiz yıl yılbaşı çekilişinde 80 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye için tam bilet 80, yarım bilet 40, çeyrek bilet ise 20 TL'den satışa sunulmuştu. Bu yıl büyük ikramiye 100 milyon TL olarak belirlendi. Tam bilet 100, yarım bilet 50 ve çeyrek bilet 25 TL'den satılacak. Yılbaşına tam bir ay kala Milli Piyango biletlerine talep arttı. Vatandaşlar şimdiden hayal kurmaya başladı. Kocaeli Gazetesi olarak "Milli Piyango size çıksaydı ne yapardınız?" sorumuza evi olmayanlar ev, işi olmayanlar ise iş kurmanın hayallerinden bahsetti.

“KENDİ İŞİMİ KURARDIM”

Büyük ikramiyenin hayalini kuran Beste Rosoplu, "Büyük ikramiye bana çıksaydı kendi işimi kurardım şu an işsizim. Kendime ait bir kafe işletmek isterdim ya da kahve üzerine bir yer açardım. Çocukken en büyük hayalim zengin olmaktı. Her gün Magnum çekilişlerine katılırdım. Keşke bana çıksa" dedi.

"EVLENİRDİM"

Gazetemize konuşan Emekli Süleyman Karakaş ise,"100 milyon bana çıksa evlenirdim şuan bekarım. İzmit'i çok seviyorum yıllarca buradan ayrı kaldım birçok ülke gezdim artık İzmit'ten dışarı çıkmam piyango da çıksa İzmit'te yerdim" dedi.

"İNSANLARDAN UZAK BİR HAYAT"

Üniversite öğrencisi Sümeyye Yılmaz ise, "Bir ada satın alırdım tüm insanlardan uzak yaşardım. Arada sevdiğim arkadaşlarımı görmeye gelirdim. Onun dışında helikopter alırdım kafama göre gezerdim. Gerçi bir kısmını devlete vergi olarak ödeyeceğim için herhalde kalan parayla alacağım adayı geçindirmeye çalışırdım" dedi.

“İNSANLARA YARDIM EDERDİM”

Bir başka vatandaş Caner Gündoğdu ise, "Gayrimenkule yatırım yapardım daha sonra ihtiyacı olan insanlara yardım ederdim" ifadelerini kullandı.

"DOĞULU ÇOCUKLARA YARDIMCI OLURDUM"

70 yaşındaki Emekli Özkan Tephür, "Doğudaki ihtiyaç sahibi çocuklara yardım ederdim bir sürü çocuk okuturdum" ifadelerini kullandı.

“BÜTÜN PARAMI ÇOCUKLARA BAĞIŞLARDIM”

Benzer fikirde olan emekli Raşit Yılmaz ise, "Hasta çocuklara yardımda bulunurdum, bütün paramı onlara bağışlardım benim başka hayalim yok" şeklinde konuştu.

"ÇATIR ÇATIR YERDİM"

Bir başka konuşanımız Hasan Kezer ise, "Piyango bana çıksa Antalyaya gider ailemle çatır çutur yerdim. Ömrümün sonuna kadar emekli olurdum" dedi.

“DÜNYA TURUNA ÇIKARDIM”

Bir başka vatandaşımız Hilal Aktaş ise, "Önce ev ve araba alırdım. Sonra yatırım yapar dünya turuna çıkardım" dedi.