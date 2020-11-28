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28 Kas 2020 - 15:47- Siyaset G: 28 Kas 2020 - 15:50

AKP Kocaeli’ye Genel Merkez’den özel kutlama

AKP Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile Gebze ve İzmit ilçe yönetim kurullarıyla telekonferansla bir araya gelerek, “Kongrelerdeki heyecan ve coşku için bütün teşkilatımıza bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi
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Türkiye genelinde ilk ilçe kongrelerini tamamlayan, Marmara Bölgesi’nde de ilk il kongresini gerçekleştiren AKP Kocaeli Teşkilatına tebrikler devam ediyor. Özellikle Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katıldığı 8 Kasım’daki il kongresi sonrası Genel Merkez’den peş peşe kutlama mesajları geliyor. Son olarak Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, telekonferansla İl Başkanı Mehmet Ellibeş, İzmit İlçe Başkanı Ali Güney ve Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya ile bir araya geldi.

“TEŞKİLATIMIZ ZORU KOLAY YAPTI”

Kandemir, teşekkür turuna Kartepe ile başlamıştı, ardından İzmit ve Gebze ile bir araya geldi. AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş, pandemi nedeniyle 3 kez ertelemek zorunda kaldıkları ilçe kongrelerini Eylül ayında 15 günde bitirdiklerini hatırlatarak, “Çok zor ve sıkıntılı bir süreç gibi gözükse de görev alan-almayan bütün teşkilatla eksiksiz şekilde ilçe kongrelerimizi tamamladık. Bu süreçte 12 ilçede 5 ilçe başkanımız, 330 yöneticimizden 220’si değişti. Ama her zaman belirttiğimiz gibi davaya bağlılığımız asla koltuk sevdası olmadığı için yeni görev alan her arkadaşımızı ilk kutlayan yerine geldiği isimler oldu. Ben bir kez daha zoru kolaya çeviren bütün teşkilatımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“KOCAELİ KENDİNE YAKIŞANI YAPTI”

Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ise, “Öncelikle Kovid-19 tedavisi tamamlanan İl Başkanımıza ve bütün hastalarımıza geçmiş olsun diyor, acil şifalar dileğimi iletiyorum. Dünya ve Türkiye bu salgınla mücadele ederken Kocaeli Teşkilatı büyük bir özveriyle ilçe ve il kongrelerini tamamladı. Muhteşem bir hazırlık ve çalışma yapıldığına bizzat il kongresinde şahit olduk. Bu muhteşem tabloyu oluşturduğu için ben Kocaeli teşkilatımıza bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Tam da Kocaeli teşkilatına yakışanı oldu. Yürekten tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

# Kocaeli, İzmit, AKP, Gebze

28 Kas 2020 - 15:47 - Siyaset

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