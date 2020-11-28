Cemalettin Demirel koronadan vefat etti

Körfez Hacıosman Mahallesi’nde ikamet eden emekli itfaiye eri Cemalettin Demirel (65) koronadan vefat etti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan emekli olan itfaiye eri 2 çocuk babası Cemalettin Demirel, yakalandığı korona hastalığa yenik düşerek yaşamını yitirdi. Cenazesi dün Körfez Asri Mezarlığı’ndan alınarak toprağa verildi.