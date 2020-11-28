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28 Kas 2020 - 15:49- Gündem G: 28 Kas 2020 - 15:53

Cemalettin Demirel koronadan vefat etti

Körfez Hacıosman Mahallesi’nde ikamet eden emekli itfaiye eri Cemalettin Demirel (65) koronavirüs nedeniyle vefat etti
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Körfez Hacıosman Mahallesi’nde ikamet eden emekli itfaiye eri Cemalettin Demirel (65) koronadan vefat etti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan emekli olan itfaiye eri 2 çocuk babası Cemalettin Demirel, yakalandığı korona hastalığa yenik düşerek yaşamını yitirdi. Cenazesi dün Körfez Asri Mezarlığı’ndan alınarak toprağa verildi.
# Körfez, Büyükşehir, çocuk

28 Kas 2020 - 15:49 - Gündem

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