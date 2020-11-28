Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
28 Kas 2020 - 16:28- Gündem G: 28 Kas 2020 - 16:33

Halk otobüsü şoförü yolcuları 'hoşgeldiniz' diyerek karşıladı

Kocaeli'de halk otobüsü şoförlüğü yapan Turan İnce’nin (45) otobüse binen yolcuları, "Hoş geldiniz efendim" diyerek karşıladığı anlar, sosyal medyada ilgi gördü. İşini severek yaptığını belirten İnce, davranışı nedeniyle bazı yolcuların inmeden önce yanına gelerek kendisine teşekkür ettiklerini söyledi.  

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

İzmit-Kartal arasında halk otobüsü şoförlüğü yapan Turan İnce, otobüse binen her yolcuyu tebessümle birlikte, "Hoş geldiniz efendim, günaydın, iyi akşamlar" diyerek karşılamasıyla dikkat çekiyor. Bir yolcu, Turan İnce'nin yolcuları karşılamasını cep telefonu kamerasıyla ile görüntüleyerek sosyal medyada paylaştı. Turan İnce’nin yolculara davranışı takdir topladı.

'İŞİMİZİ SEVEREK YAPIYORUZ'

İşini her zaman severek yaptığını söyleyen Turan İnce, "5 senedir otobüs şoförü olarak çalışıyorum. İşimizi her zaman severek yapıyoruz, inanın araçlarımıza sabah bindiğimiz zaman evimize nasıl bir misafir geliyorsa aynı karşılamayı yolcularımıza yapıyoruz. ‘Hoş geldiniz efendim, günaydın ya da iyi akşamlar’ diyorum. Yolcuların bazıları şaşırıyor hoş geldiniz deyince. Yolcularımız tabii ki bizim başımızın tacı, evimize gelen misafiri nasıl karşılıyorsak yolcularımızı da aynı şekilde karşılıyoruz" dedi.

'YOLCULAR TEŞEKKÜR EDİYOR'

Yolcuların şaşırıp teşekkür ettiklerini ifade eden İnce, "Bazen yolcular şaşırıyor, bazen de durakta inmeden önce yanıma gelip teşekkür ediyorlar. Böyle olunca daha da motive oluyoruz. Bir yolcumuz benim görüntümü çekip sosyal medyada paylaşmış. Olaydan haberim yoktu benim, sosyal medyada yayılınca akşam eve gidince öğrendim. Hoş geldiniz kelimesi demek ki güzel bir şeymiş, bu nedenle sanırım çok paylaşıldı. Yakınlarım aradıktan sonra öğrendim ben olayı. Ailem ve arkadaşlarım beni sosyal medyada görünce bir sürü telefon aldım. Onlar benim insanlarla diyaloğumun iyi olduğunu bilmelerine rağmen şaşırdılar. Ailem de çevremdeki insanlar da benimle gurur duydular" diye konuştu. 

# İzmit

28 Kas 2020 - 16:28 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
"Kayıp-kaçak elektrik miktarı Akkuyu Nükleer Santrali kadar” mask
"Kayıp-kaçak elektrik miktarı Akkuyu Nükleer Santrali kadar”
Suadiye Barbaros İlkokulu’nun gurur günü mask
Suadiye Barbaros İlkokulu’nun gurur günü
CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı karantinada mask
CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı karantinada
İşte vaka sayısı yüzde 100 artan iller mask
İşte vaka sayısı yüzde 100 artan iller
Körfez yollarına konfor geliyor mask
Körfez yollarına konfor geliyor
Davutoğlu koronavirüse yakalandı! mask
Davutoğlu koronavirüse yakalandı!
Anket Koronavirüs (Covid-19) aşısı çıktığında, aşı olacak mısınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
CHP'li Sirmen’e 13 milyon 658 bin lira ceza mask
CHP'li Sirmen’e 13 milyon 658 bin lira ceza
İmamoğlu ve Hürriyet konut alanını gezdi “Önümüzdeki ay temel atma ve lansman yapılacak” mask
İmamoğlu ve Hürriyet konut alanını gezdi “Önümüzdeki ay temel atma ve lansman yapılacak”
Manukyan’ın miras davasında sona gelindi mask
Manukyan’ın miras davasında sona gelindi
Derince'de iğrenç olay! Çocuk pornografilerini telefonda depoladı! mask
Derince'de iğrenç olay! Çocuk pornografilerini telefonda depoladı!
Koronavirüs tedavisi gören çift, 2 gün arayla hayatlarını kaybetti mask
Koronavirüs tedavisi gören çift, 2 gün arayla hayatlarını kaybetti
Test sonucu negatif çıkanlar için endişe veren açıklama mask
Test sonucu negatif çıkanlar için endişe veren açıklama

GALERİ

Bu papağanı duyan kulaklarına inanamıyor mask
Bu papağanı duyan kulaklarına inanamıyor
Kocaelispor'da 5 futbolcunun testi pozitif mask
Kocaelispor'da 5 futbolcunun testi pozitif
İzmit’te halk otobüsünün çarptığı genç yaralandı mask
İzmit’te halk otobüsünün çarptığı genç yaralandı
CHP’li kadınlardan eğitimcilere Öğretmenler Günü ziyareti mask
CHP’li kadınlardan eğitimcilere Öğretmenler Günü ziyareti
Eriklitepe Tabiat Parkı’nda sonbahar güzelliği mask
Eriklitepe Tabiat Parkı’nda sonbahar güzelliği
İmamoğlu, kendisini protesto eden taksicilere tepki gösterdi mask
İmamoğlu, kendisini protesto eden taksicilere tepki gösterdi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL