Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, yaptığı açıklamada, koronavirüs testinin sonucunun pozitif olduğunu bildirdi. Sağlık durumunun gayet iyi olduğunu belirten Şayir, "Doktorlarımızın tavsiyelerine uyup bir an önce sağlığıma kavuşmayı diliyorum. Herkese sağlıklı günler diliyorum." ifadelerini kullandı.