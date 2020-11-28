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28 Kas 2020 - 16:37- Siyaset G: 28 Kas 2020 - 16:41

Babacan DEVA İl Binasını açtı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın katılı ile DEVA Partisi Kocaeli İl Binası açıldı. Açılışta konuşan İl Başkanı Adem Koç, Kocaeli’de iktidar olacaklarını ifade etti

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Demokrasi ve Atılım Partisi Kocaeli Birinci Olağan İl Kongresi bugün Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezinde yapıldı. Toplam 377 delegenin oy kullanma hakkının bulunduğu kongre sonrası 40 yönetim kurulu üyesi 5 Disiplin Kurulu üyesi ve 26 Büyük Kurultay delegesi seçildi. İl Kongresinin gerçeklemesi sonrası Genel Başkan Babacan ve beraberindeki heyet eski Perşembe Pazarı alanında bulunan Partinin İl ve İzmit İlçe Binasına geçerek binanın resmi açılışını yaptı.

KOÇ İDDİALI KONUŞTU

Kurdele kesimi öncesi kısa bir konuşma yapan İl Başkanı Adem Koç, “Bu bina tamamen helal para ile yapıldı. Hiçbir kamunun belediyenin faturası yoktur. Biz bu binayı arkadaşlarımız ile birlikte emek vererek yaptık. İnşallah burada önemli açılışlar yapacağız. Büyükşehir’i alacağız, 12 ilçeyi alacağız en fazla Milletvekili kazanan parti olacağız. Türkiye’nin yönetimini Ali Babacan’a emanet edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“ŞAMPİYON KOCAELİ”

Adem Koç’un ardından konuşan Genel Başkan Ali Babacan, “Kocaeli tüm teşkilatlarımız içinde en hızlı hareket eden, tüm kongrelerini tamamlayan ilimiz oldu. Dolayısıyla Kocaeli şampiyonluk ünvanını hak etti. Sizlerle berber güzel bir kongreyi icra ettik. Eş zamanlı olarak Tunceli’de kongremiz vardı. Oraya da canlı olarak bağlandık. Teşkilatlarımız için kongre hazırlığı oldukça yoğun bir dönem. Emeği geçen bütün arkadaşlara teşekkür etmek istiyorum. Asıl yoğunluk bundan sonra başlayacak. Artık mahalle mahalle teşkilatlanacağız. Her sandıkta en az 2 arkadaşımızın olacağı bir hedef belirledik. Biz Kocaeli’den bir şampiyonluk daha beliyoruz. O da mahalle temsilcilerinin ataması” dedi.

# Kocaeli, Büyükşehir, İzmit

28 Kas 2020 - 16:37 - Siyaset

Muhabir Serhat Güneş

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