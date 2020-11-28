Gölcükspor nereye ?: 0-2

Maçın ilk yarısında Gölcükspor diri bir futbol ortaya koydu. İlk 45 dakikada Oğuzhan Türkmen ve Barış ile gole yaklaşan kırmızı siyahlılar kalesinde Samet ile pozisyon yaşadı ve ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda Gölcükspor, Erokspor kalesine gitmekte zorlandı. Sadece Berkan ile şut bulan Gölcükspor kalesinde üst üste pozisyonlar verdi.

İKİNCİ YARI ORTA SAHAYI GEÇEMEDİ

Kaleci Gökhan ikinci yarının başında iki önemli kurtarışa imza atarken Erok adına oyuna ikinci yarıda giren Enes Soy 68 ve 89’de iki gol birden attı. İkinci 45 dakikada oyunu rakibine veren Gölcükspor rakibine 2-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. 11 maç sonunda 7. yenilgisini alan Gölcükspor haftayı 8 puanla 13. sırada tamamladı ateşi iyice hissetti. Gölcükspor bir sonraki maçını 10 Aralık’ta Elazığ temsilcisi Karakoçan Futbol Kulübü ile deplasmanda oynayacak.

GÖLCÜKSPOR: 0-ESENLER EROKSPOR: 2

STAT: Gölcük İlçe

HAKEMLER: Yunus Emre Çakar**, Serkan Gülçer**, Eren Öksüzler**

GÖLCÜKSPOR: Gökhan**, Miran**, Kadir**, Oğuzhan** (Dk. 74 Furkan Yiğit*), Furkan Özyapı**, Batuhan* (Dk. 64 Mustafa*), Ferhat**, Barış* (Dk. 74 Coşkun*), Yunus* (Dk. 54 Enes*), Selçuk*, Berkan**

ESENLER EROKSPOR: Ercüment***, Cenk***, Onur** (Dk. 77 Taygun**), Berk**, Abuzer** (Dk. 30 Mert***), Muharrem***, Aziz***, Muammer*** (Dk. 77 Hakkı**), Murat***, Aziz Kızılgün** (Dk. 66 Hüseyin**), Samet*** (Dk. 66 Enes Soy****)

SARI KART: Yunus, Furkan Özyapı, Selçuk, Ferhat, Kadir, Miran (Gölcükspor)

GOLLER: Dk. 68 ve 89 Enes Soy