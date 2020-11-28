28 Kas 2020 - 16:45- Spor

Darıca G.B. durmuyor: 0-1

Kupada fırtına gibi esen, ligde de art arda iki maçını kazanan Darıca G.B., 3.Lig 2.Grup’ta dün de Çengelköy’ü deplasmanda 1-0 mağlup etti.