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28 Kas 2020 - 16:45- Spor G: 28 Kas 2020 - 16:46

Darıca G.B. durmuyor: 0-1

Kupada fırtına gibi esen, ligde de art arda iki maçını kazanan Darıca G.B., 3.Lig 2.Grup’ta dün de Çengelköy’ü deplasmanda 1-0 mağlup etti.
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Kupada fırtına gibi esen, ligde de art arda iki maçını kazanan Darıca G.B., 3.Lig 2.Grup’ta dün de Çengelköy’ü deplasmanda 1-0 mağlup etti. Gol 70. Dakikada Berat’tan geldi. Sarı Yeşillilerin maçı Sultanbeyli Gölet sahasında oynandı. 

28 Kas 2020 - 16:45 - Spor

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