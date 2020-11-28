Koronavirüste korkutan rakam! 30 bini aştı

Sağlık Bakanlığı, Türkiye’nin COVID-19 hasta tablosunu açıkladı. 28 Kasım Cumartesi gününün verilerine göre son 24 saatte yapılan 174 bin 443 testle birlikte toplam test sayısı 18 milyon 247 bin 424’e ulaştı.

YENİ VAKA SAYISI 30 BİNİ AŞTI

Bugün semptom gösteren 6 bin 714 hastayla birlikte 30 bin 103 yeni vaka tespit edilirken toplam hasta sayısı 487 bin 912’ye çıktı. Can kaybı da 182 artarak 13 bin 373’e yükseldi. 3 bin 611 hastanın daha iyileşmesiyle toplam sağlığına kavuşan kişi sayısı 396 bin 227’ye ulaştı. Öte yandan hastalardaki zatürre oranı yüzde 3.4, ağır hasta sayısı da 4 bin 903 oldu.

DOLULUK ORANLARINDA SON DURUM

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı hasta tablosunda hastanelerin doluluk oranlarına da yer verildi. Buna göre yatak doluluk oranı yüzde 54.7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71.3 ve ventilatör doluluk oranı yüzde 39.2 oldu.

“SAĞLIK ORDUMUZ AĞIR YÜK ALTINDA”

Twitter hesabından güncel corona verilerini değerlendiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sağlık ordusunun ağır yük altında olduğunu belirterek vatandaşlara tedbirlere uyum çağrısı yaptı.

Bakan Koca, şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen 4.903 ağır hastamız var. Sağlık ordumuz ağır yük altında.

* Her birimiz tedbirlere uymakla mesulüz. Bu kişisel bir tercih değil, toplumsal bir zorunluluktur.

DÜN 177 KİŞİ VEFAT ETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı 27 Kasım Cuma gününün corona verilerine göre semptom gösteren 6 bin 592 hastayla birlikte 29 bin 845 vaka tespit edilmiş ve 177 kişi yaşamını yitirmişti.