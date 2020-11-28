Bakanlıktan yeni genelge! Saat 22.00'den sonra yasak

İçişleri Bakanlığı, denetimler ve ihbarlar üzerine otel ve konaklama tesislerinin restoran ile lokantalarına yönelik valiliklere genelge gönderdi. Genelgeye göre, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar sadece konaklama yapan müşterilere yemek hizmeti verebilecek. Otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer salonlarında saat 22.00'den sonra her türlü müzik yayını yapılamayacak.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelge şöyle:

>> Yeme-içme yerleri için getirilen kısıtlamalardan istisna tutulan otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti verebilecek.

>> Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların dışarıya paket servisi yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmeyecek.

>> Bu yerlere yönelik denetim faaliyetleri yoğunlaştırılacak ve etkinliği artırılacak.

>> Kolluk kuvvetlerince yapılan denetimlerde, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığının muhakkak kontrol edilecek.

>> Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde yapılan bildirimlerle otel ve konaklama tesislerinin kendi kayıtları arasında tutarsızlık olup olmadığının denetlenecek.

>> Otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer salonlarında saat 22.00’den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta yapılamayacak.

Vali ve kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.

Belirlenen esaslara aykırı uygulama yaptığı veya eğlence yeri şeklinde faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen otel ve konaklama tesislerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ve Turizmi Teşvik Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak."

Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesinde; 'Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' ibaresi bulunuyor.