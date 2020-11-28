Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
28 Kas 2020 - 21:13- Gündem G: 28 Kas 2020 - 21:17

Bakanlıktan yeni genelge! Saat 22.00'den sonra yasak

İçişleri Bakanlığı, 81 ilin valiliğine ‘Konaklama Tesislerindeki Restoranlar’ konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer salonlarında saat 22.00'den sonra her türlü müzik yayını yapılamayacak.
mask

İçişleri Bakanlığı, denetimler ve ihbarlar üzerine otel ve konaklama tesislerinin restoran ile lokantalarına yönelik valiliklere genelge gönderdi. Genelgeye göre, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar sadece konaklama yapan müşterilere yemek hizmeti verebilecek. Otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer salonlarında saat 22.00'den sonra her türlü müzik yayını yapılamayacak.

Bakanlığın valiliklere gönderdiği genelge şöyle:

>> Yeme-içme yerleri için getirilen kısıtlamalardan istisna tutulan otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlar sadece konaklama yapan müşterilerine yönelik yemek hizmeti verebilecek.

>> Otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranların dışarıya paket servisi yoluyla satış yapmalarına müsaade edilmeyecek.

>> Bu yerlere yönelik denetim faaliyetleri yoğunlaştırılacak ve etkinliği artırılacak.

>> Kolluk kuvvetlerince yapılan denetimlerde, otel ve konaklama tesislerindeki lokanta veya restoranlarda bulunan müşterilerin Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde bildirimde bulunulan kişiler arasında olup olmadığının muhakkak kontrol edilecek.

>> Kimlik Bildirme Kanunu çerçevesinde yapılan bildirimlerle otel ve konaklama tesislerinin kendi kayıtları arasında tutarsızlık olup olmadığının denetlenecek.

>> Otel ve konaklama tesislerinde bulunan restoran, lokanta ve diğer salonlarında saat 22.00’den sonra müzik yayınına (canlı müzik, kayıt dinletilmesi vb. her türlü yayın dahil) hiçbir şartta yapılamayacak.

Vali ve kaymakamlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27’nci ve 72’nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması ve uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek.

Belirlenen esaslara aykırı uygulama yaptığı veya eğlence yeri şeklinde faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen otel ve konaklama tesislerine Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ve Turizmi Teşvik Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek. Konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak."

Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesinde; 'Bulaşıcı hastalıklardan birine yakalanmış veya bu hastalıklardan ölmüş kimsenin bulunduğu yerin karantina altına alınmasına dair yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır' ibaresi bulunuyor.

28 Kas 2020 - 21:13 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
"Kayıp-kaçak elektrik miktarı Akkuyu Nükleer Santrali kadar” mask
"Kayıp-kaçak elektrik miktarı Akkuyu Nükleer Santrali kadar”
Suadiye Barbaros İlkokulu’nun gurur günü mask
Suadiye Barbaros İlkokulu’nun gurur günü
Köpekler aç kalmasın diye gece gündüz mücadele ediyorlar mask
Köpekler aç kalmasın diye gece gündüz mücadele ediyorlar
KADES uygulaması için tanıtım filmi çekildi   mask
KADES uygulaması için tanıtım filmi çekildi  
“235 bin öğün sıcak yemek hizmeti sağladık” mask
“235 bin öğün sıcak yemek hizmeti sağladık”
CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı karantinada mask
CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı karantinada
Anket Koronavirüs (Covid-19) aşısı çıktığında, aşı olacak mısınız?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET
CHP'li Sirmen’e 13 milyon 658 bin lira ceza mask
CHP'li Sirmen’e 13 milyon 658 bin lira ceza
İmamoğlu ve Hürriyet konut alanını gezdi “Önümüzdeki ay temel atma ve lansman yapılacak” mask
İmamoğlu ve Hürriyet konut alanını gezdi “Önümüzdeki ay temel atma ve lansman yapılacak”
Manukyan’ın miras davasında sona gelindi mask
Manukyan’ın miras davasında sona gelindi
Diyanet’in maaş kararı imamları isyan ettirdi mask
Diyanet’in maaş kararı imamları isyan ettirdi
Derince'de iğrenç olay! Çocuk pornografilerini telefonda depoladı! mask
Derince'de iğrenç olay! Çocuk pornografilerini telefonda depoladı!
Koronavirüs tedavisi gören çift, 2 gün arayla hayatlarını kaybetti mask
Koronavirüs tedavisi gören çift, 2 gün arayla hayatlarını kaybetti

GALERİ

Bu papağanı duyan kulaklarına inanamıyor mask
Bu papağanı duyan kulaklarına inanamıyor
Kocaelispor'da 5 futbolcunun testi pozitif mask
Kocaelispor'da 5 futbolcunun testi pozitif
İzmit’te halk otobüsünün çarptığı genç yaralandı mask
İzmit’te halk otobüsünün çarptığı genç yaralandı
CHP’li kadınlardan eğitimcilere Öğretmenler Günü ziyareti mask
CHP’li kadınlardan eğitimcilere Öğretmenler Günü ziyareti
Eriklitepe Tabiat Parkı’nda sonbahar güzelliği mask
Eriklitepe Tabiat Parkı’nda sonbahar güzelliği
İmamoğlu, kendisini protesto eden taksicilere tepki gösterdi mask
İmamoğlu, kendisini protesto eden taksicilere tepki gösterdi
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 5 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL