Ali Babacan İzmit esnafı ile bir araya geldi

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Kocaeli Birinci Olağan İl Kongresi bugün Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezinde yapıldı. İl Kongresinin gerçeklemesi sonrası Genel Başkan Babacan ve beraberindeki heyet eski Perşembe Pazarı alanında bulunan Partinin İl ve İzmit İlçe Binasına geçerek binanın resmi açılışını yaptı. Açılış sonrası İzmit Çarşı'ya geçen Babacan burada esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Kuyumcular Çarşısından İstiklal Caddesine geçen Babacan ve beraberindeki heyet esnafın sorunlarını dinledi. BELSA Plazadan Yürüyüş yoluna inen Babacan, Yeni Cuma yanında bulunan Sarcam Mağazasında çay molası verdi.