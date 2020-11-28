Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Kocaeli Birinci Olağan İl Kongresi bugün Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezinde yapıldı. İl Kongresinin gerçeklemesi sonrası Genel Başkan Babacan ve beraberindeki heyet eski Perşembe Pazarı alanında bulunan Partinin İl ve İzmit İlçe Binasına geçerek binanın resmi açılışını yaptı. Açılış sonrası İzmit Çarşı'ya geçen Babacan burada esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Kuyumcular Çarşısından İstiklal Caddesine geçen Babacan ve beraberindeki heyet esnafın sorunlarını dinledi. BELSA Plazadan Yürüyüş yoluna inen Babacan, Yeni Cuma yanında bulunan Sarcam Mağazasında çay molası verdi.
28 Kas 2020 - 21:20- Gündem Güncelleme: 28 Kas 2020 - 21:23
Ali Babacan İzmit esnafı ile bir araya geldi
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bugün Partisinin İl Kongresi için ilimize geldi. İzmit’te temaslarda bulunan Babacan esnaf ile bir araya geldi
28 Kas 2020 - 21:20 - Gündem Yazdır
Muhabir Serhat Güneş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.