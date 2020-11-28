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28 Kas 2020 - 21:20- Gündem G: 28 Kas 2020 - 21:23

Ali Babacan İzmit esnafı ile bir araya geldi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bugün Partisinin İl Kongresi için ilimize geldi. İzmit’te temaslarda bulunan Babacan esnaf ile bir araya geldi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
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Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Kocaeli Birinci Olağan İl Kongresi bugün Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezinde yapıldı. İl Kongresinin gerçeklemesi sonrası Genel Başkan Babacan ve beraberindeki heyet eski Perşembe Pazarı alanında bulunan Partinin İl ve İzmit İlçe Binasına geçerek binanın resmi açılışını yaptı. Açılış sonrası İzmit Çarşı'ya geçen Babacan burada esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Kuyumcular Çarşısından İstiklal Caddesine geçen Babacan ve beraberindeki heyet esnafın sorunlarını dinledi. BELSA Plazadan Yürüyüş yoluna inen Babacan, Yeni Cuma yanında bulunan Sarcam Mağazasında çay molası verdi.
# Kocaeli, İzmit

28 Kas 2020 - 21:20 - Gündem

Muhabir Serhat Güneş

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