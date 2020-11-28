Babacan: Bize ilgi daha fazlaydı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bugün partisinin olağan il kongresini gerçekleştirmek için Kocaeli’ye geldi. Kongre sonrası partisinin il binasının açılışını yapan Babacan daha sonra esnaf ile bir araya geldi. Esnaf ziyareti sonrası Babacan İl Binasına dönerek basın mensupları ile bir araya geldi. İl Başkanı Adem Koç, Basın yayından sorumlu İl Başkan Yardımcısı Alptekin Cevherli ve Genel Merkez Basın Sorumlusu Sanem Oktar’ın katıldığı toplantıda Babacan basının fikirlerini aldı

“PROBLEMLERİ KONUŞAMIYORSAK ÖZGÜRLÜK YOKTUR”

. Tüm kongrelerinin yapıldığını ifade eden Babacan, “İl Teşkilatımız çalışmalarını tamamladı bu kongreden sonra ilimizdeki problemlerle ilgileneceğiz. Kendimizi ve vatandaşlarımız anlatmamız için son derece faydalı oluyor. İnsanlarımızın yeni partilere talepleri arttı yeni bir nefes halkımız görmek istiyor. Bizim her programımız basın ifade özgürlüğüyle başlıyor. Problemleri konuşamıyorsak özgürlük yoktur. Şuan durumu ciddi problemlerimiz var” dedi.

“KAN DEĞİŞİKLİĞİ GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNDÜK”

Her ilde genç arkadaşlarımız ile bir araya geliyoruz diyerek sözlerine devam eden Babacan, “Gençlerimizin en şikayetçi olduğu şey kendilerini ifade edememeleri. Sivil toplum tam olarak çalışmıyoruz. Konuşanların hakkında hain yaftası vuruluyor. Sıkıntılı bir dönemden geçiyoruz. Merkezde de çarşı Pazar dolaştık. Esnafımız müzdarip. Alım gücü çok düştü. Refahta çok ciddi düşüş var. Çarşı Pazar enflasyonu çok düşük. Bütün bunları takip edip bir yandan da çözecek kadroları oluşturuyoruz. Böylece sadece sorunları tespit etmiyor çözüm yollarını da arıyoruz. Pandeminin ilk döneminde hükümete bir tavsiye reçetesi yazdık. Daha sonra nisan ayında açıklama yaptık. Ekonomi ile ilgili bazı reçeteler yazdık. Kurlar arttığında Sayın Cumhurbaşkanı konuşmasının içine çözüm reçetelerimizden cümleler kurdu. Siyasete ciddi bir kan değişikliği gerektiğini düşündük. Yepyeni bir yola çıktık” şeklinde konuştu.

“11 İLÇE BAŞKANIMLA HİÇ TANIŞMIYORDUM”

DEVA Partisi kurulmadan önce toplumumuzu anlamaya çalıştık. Anketler yaparak insanlara sorular sorduk. İktidar partisini destekleyenler daha kötüsünden korktuğu için oy veriyor. Korkular sebebi ile insanlar destekliyor. Mevcut siyasi yapıdan vatandaşlarımız bir ümide sahip değil Herhangi bir siyasi partiye yardım etmektense yeni bir parti kurduk. Partimizin il başkanlıkları başvuruları bile internet sitemiz üzerinden yapıldı Başkanlarımızın 3’te ikisi bu şekilde başvuran.” dedi. Ardından küçük bir bilgi veren il Başkanı Adem Koç, “İl Yönetimimde sadece 5 isimle önceden tanışıyordum. İlçe başkanlarımdan 11 tanesini de daha önce hiç tanımıyordum” dedi.

“BAŞVURANLARIN YÜZDE 30’U DAHA ÖNCE AK PARTİLİYDİ”

Ardından sözlerine devam eden Babacan, “Başvuran insanlara baktığımızda bir araştırma yaptık. Bize başvuran arkadaşlarımızın yüzde 30’u daha önce AK Parti’de görev yapmış. Yüzde 20’si CHP’den. Her kesimden partimize ilgi var. Bu ülkenin her yerinde böyle. Biz partimizi kurduktan sonra hiç toplumsal bir araştırma yapmadık. Bunun sebebi ise vatandaşlarımızın önce DEVA logosunu tanıması gerekiyordu. AK Partinin kuruluşunda görev yapmış arkadaşlarımız var. Onlara soruduğum zaman AK Parti kurulduğu zamandaki ilgi ile bugün bize olan ilgiyi kıyasını sorduğumda çoğu ilde bize daha fazla ilgi olduğunu söylüyorlar. Tayyip Bey’in ilk Kocaeli programı bugün ki faaliyetimizden daha zayıftı” dedi.

İTTİFAK MESELESİ

Kendisine Cumhurbaşkanı tarafından bir teklif gelmesi durumunda gidip gitmeyeceği sorusunu yanıtlayan Babacan, “Ben AK Partinden ayrılıp yeni bir parti kuracağımı söylediğimde bazı pozisyonlar teklif etti. Bu saatten sonra olmayacağını söyledim” dedi. İttifaklar ile ilgili de konuşan Babacan, “Yeni düzenlemede ittifaklar seçimden önce yapılıyor. İttifaklar ile ilgili hiçbir şey konuşmuyoruz. Bizim önce kendi özgü kimliğimizi oluşturmamız lazım Yarın bir erken seçim olduğunda konuşulur. Hiçbir siyasi partiye özel bir yakınlığımız yok” dedi.